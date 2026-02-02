Любовные драмы, обвинение в домогательствах и побег из России: что скрывает Шура Би-2 и где он сейчас?
Шура Би-2, он же Александр Николаевич Уман — гитарист, композитор и один из основателей группы «Би-2» 3 февраля празднует своё 56-летие, выпустив новый альбом своего проекта «Нечетный воин». Уже второй раз вступительное слово на пластинке озвучил его сын Оливер, а в записи двух песен приняла участие дочка Ева. О том, как складывается жизнь музыканта, а также его карьере и личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Шуры «Би-2»: детство и юностьАлександр Уман родился 3 февраля 1970 года в Бобруйске в семье, далёкой от музыки. Однако его дядя Михаил Карасёв, музыкант из местной группы «Солнечная сторона» оказал большое влияние на племянника, подарив ему первую бас-гитару.
С детства Шура увлекался музыкой: играл в детском оркестре на балалайке-контрабасе, а также занимался спортом и писал стихи. Однако в учёбе ему не везло — он не закончил даже 9 классов и в итоге после 8-го поступил в музыкальное училище в Минске в возрасте 15 лет.
Параллельно с учёбой он посещал театральную студию «Ронд» при Дворце пионеров, где и познакомился с будущим партнёром по группе «Би-2» Егором Бортником (Лёва «Би-2»)*. После закрытия студии они вернулись в Бобруйск, где продолжили заниматься музыкой, а Александр устроился работать в ДК шинного комбината.
После распада Советского Союза в 1991 году Александр вместе с семьёй эмигрировал в Израиль. Там он сменил около 15 профессий, пытаясь заработать на жизнь, в том числе работал охранником и маляром. Спустя два года он переехал в Австралию, где впоследствии получил гражданство. За всё время жизни в России он так и не получил российское гражданство, предпочитая продлевать вид на жительство. В итоге у него осталось гражданство Израиля и Австралии.
«Всё начиналось в Белоруссии, в городе Бобруйске, в 1987 году. В 91-м случилась моя первая эмиграция. Вообще у меня четыре эмиграции, так что мне ничего не страшно. Позже эмигрировали с семьей в Израиль, где прожили полтора года, как раз Лёва* приехал. Потом прожили девять лет в Австралии, затем приехали в Россию», — рассказал Шура.В Россию Шура вернулся осенью 1999 года вместе с Лёвой*, и именно тогда группа «Би-2» обрела новую популярность.
Основание «Би-2»Главным творческим проектом Шуры Би-2 остается группа «Би-2», которую он основал вместе с Лёвой*. Коллектив вырос из группы, появившейся после закрытия театральной студии «Ронд». Сначала они назывались «Братья по оружию» и даже выступили на фестивале «Рок-ревю» в Бобруйске в 1988 году. Позже название сменили на «Берег истины» — в честь одной из песен группы «Солнечная сторона», где играл дядя Шуры. Вскоре название сократили до «Би-2», и именно оно закрепилось за группой
Даже после переезда в Израиль музыканты продолжали творить. Особенно активно работа велась, когда к Шуре присоединился Лёва*. Они выступили на Иерусалимском рок-фестивале и заняли первое место. Однако с переездом Александра в Австралию группа фактически прекратила существование, хотя друзья продолжали работать вместе, общаясь по телефону.
В 1998 году они записали первый альбом «Бесполая и грустная любовь», но из-за кризиса в России его удалось выпустить только в 2004 году.
Настоящая популярность пришла к «Би-2» в 2000 году после выхода фильма «Брат-2», где прозвучала их песня «Полковнику никто не пишет». До этого музыканты уже выступали в России, участвовали в фестивалях и появлялись на телевидении, но именно саундтрек к культовому фильму сделал их по-настоящему известными. В дальнейшем группа активно сотрудничала с кинематографом, особенно с «Квартетом И», записывая саундтреки к их фильмам. В ответ актеры театра снимались в клипах «Би-2».
Личный проект ШурыОднако «Би-2» — не единственный проект Шуры. В Австралии он играл в группе Chiron, а в 1994 году создал коллектив Shura B-2 Band. Позже вместе с Бортником* он запустил проект «Нечётный воин», где все песни написаны на стихи его дяди Михаила Карасёва.
В 2018 году Шура организовал «супергруппу» «Куртки Кобейна», для которой песни писали разные авторы, а исполняли их известные музыканты.
Несмотря на личные проекты, распада группы «Би-2» не произошло — с февраля 2025 года её основатели отправляются в тур по Германии.
Раздельные выступления и дистанционная запись альбомов были привычной практикой для коллектива ещё с 90-х годов, поскольку музыканты жили в разных странах.
Политические взгляды ШурыВ 2022 году Лёва Би-2* окончательно переехал в Испанию, где у него уже была квартира. Он открыто высказывал своё негативное отношение к внешней политике России, тогда как Шура предпочитал не обсуждать гражданскую позицию. Поклонники восприняли его молчание как поддержку взглядов Бортника*.
Со временем группа всё реже выступала в России, а после событий января 2024 года Егор* и вовсе заявил, что не собирается возвращаться в Москву. Речь идёт о задержании группы на Пхукете после их концерта. Тайская полиция арестовала музыкантов за выступление без специального разрешения на работу, и они провели ночь в участке. Встал вопрос о возможной депортации в Россию, но поскольку у Шуры и Лёвы* нет российского гражданства, это грозило только остальным членам коллектива.
Ситуация вызвала широкий резонанс, и в неё вмешались дипломаты нескольких стран. В итоге Лёва* вернулся в Испанию, а Шура сначала отправился в Израиль, а затем переехал в Ригу, где в декабре у него было запланировано концертное шоу Rock’n’Talk.
Личная жизнь Шуры «Би-2»В 1994 году Шура Би-2 начал встречаться с пианисткой Викторией Билоган, а спустя пять лет они поженились. Их отношения строились не только на любви, но и на совместном творчестве — Виктория принимала активное участие в проекте Shura B-2 Band, помогая писать песни. Однако семейная жизнь не укрепила их союз, и в 2001 году супруги расстались.
Позже музыкант встречался с моделью Ольгой Страховской, которая снялась в клипе «Город-сказка». Их роман длился около пяти лет, и Ольга даже появилась в клипе «Зажигать». По слухам, причиной разрыва стала бытовая нестабильность: в начале 2000-х музыканты ещё не получали больших гонораров, а значительная часть доходов уходила продюсеру.
Следующей избранницей Шуры стала дизайнер Екатерина Добрякова. Она часто работала с группой, создавая эскизы для обложек альбомов. Их дружба переросла в роман в 2006 году, а спустя два года Александр сделал ей предложение. Екатерина взяла время на раздумья, но, судя по всему, отказала, поскольку вскоре пара рассталась.
Настоящую любовь музыкант встретил случайно. Елизавета Решетняк работала пилотом вертолёта и доставляла гостей на частную вечеринку в Италии, где выступал Шура. Это знакомство стало судьбоносным — вскоре они поженились.
«У Лизы был бизнес, она пилот вертолета. Привезла богатеньких парней в маленький городишко после Нового года отдохнуть на нашем концерте. После него мы и познакомились», — рассказал музыкант.В семье родились двое детей — дочь Ева и сын Оливер. Супруги решили обосноваться в США. Как и любая известная пара, они не избежали слухов. В 2015 году в СМИ появилась информация, что Елизавета ушла от мужа к парикмахеру, но эти сплетни вызвали у супругов лишь смех.
Обвинили в домогательствахВ прошлом году Александра Умана обвинили в неверности. Визажист Елена Орфаниди рассказала, что перед концертом в Караганде музыкант уделял ей особое внимание, а после выступления предложил провести вечер вместе. Интересно, что речь шла о событии, произошедшем в июне 2023 года, но свою историю девушка решила обнародовать только после скандального ареста «Би-2» в Таиланде.
Елена подкрепила свои слова видеозаписями со скрытых камер, где Шура действительно делает ей комплименты. Однако остаётся загадкой, что именно он тихо сказал ей на ухо во время раздачи автографов. Сам музыкант ситуацию никак не прокомментировал, оставив поклонников разделяться на два лагеря — тех, кто поверил девушке, и тех, кто отнёсся к её словам скептически.
Где сейчас Шура Би-2В течение последних месяцев один из лидеров группы «Би-2» Шура (Александр Уман) проживает в столице Латвии — Риге. Музыкант активно занимается собственными творческими инициативами: он собрал женский музыкальный коллектив, с которым в настоящее время работает над записью новых композиций. Кроме того, Шура Би-2 записал дуэт с латвийской певицей Лаймой Вайкуле.
В одном из интервью артист отметил, что ему комфортно жить в Прибалтике. По его словам, он давно рассматривал возможность пожить в этом регионе, а Рига оказалась удобным местом с точкой с точки зрения логистики — отсюда легко добираться до европейских городов, где проходят гастроли.
Шура Би-2 сегодняКак выяснил Life.ru, имя и фамилия Shura Bi Dva официально закреплены за музыкантом в зарубежных документах. По данным издания, Александр Уман имеет сразу два гражданства — израильское и австралийское, а также два паспорта. При этом именно имя Shura Bi Dva указано как минимум в одном из них.
Вероятно, именно австралийский паспорт стал основанием для того, чтобы фамилия Bi Dva фигурировала и в российских документах музыканта — таких как вид на жительство, ИНН и другие регистрационные данные. В Едином государственном реестре юридических лиц Шура Би-2 числится гражданином Австралии. Кромк того, под фамилией Bi Dva музыкант владеет элитной недвижимостью на территории США.
Шура Би-2 продолжает активную музыкальную деятельность. Он гастролирует с группой «Би-2» по всему миру, за исключением России, а также параллельно развивает сольные проекты на европейской сцене.
Читайте также:*Егор Бортник (Лева Би-2) признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская