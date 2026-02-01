«Заработаю и выкуплю»: Лариса Долина переехала на съёмную квартиру

01 февраля 2026, 22:25

Baza: Лариса Долина переехала на съёмную квартиру

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Лариса Долина сообщила, что переехала в съёмную квартиру, поскольку пока не располагает средствами для покупки собственного жилья. Об этом пишет Baza.





Исполнительница пообщалась с журналистами после концерта в Домодедово. Она отметила, что после произошедшего инцидента её жизнь постепенно приходит в норму.





«Аренду мы берём на длительный срок. Возможно, я когда-то заработаю деньги и выкуплю эту квартиру. Пока что нам её дают на очень хороших условиях в аренду. Район хороший», — прокомментировала Долина.