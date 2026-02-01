«Заработаю и выкуплю»: Лариса Долина переехала на съёмную квартиру
Baza: Лариса Долина переехала на съёмную квартиру
Лариса Долина сообщила, что переехала в съёмную квартиру, поскольку пока не располагает средствами для покупки собственного жилья. Об этом пишет Baza.
Исполнительница пообщалась с журналистами после концерта в Домодедово. Она отметила, что после произошедшего инцидента её жизнь постепенно приходит в норму.
«Аренду мы берём на длительный срок. Возможно, я когда-то заработаю деньги и выкуплю эту квартиру. Пока что нам её дают на очень хороших условиях в аренду. Район хороший», — прокомментировала Долина.
Ранее концертный директор Долиной оценил стиль её общения с поклонниками. Он подчеркивал, что все обстоятельства были для знаменитости серьезным испытанием.