Внучка Бориса Ельцина показала редкое семейное фото в день его 95-летия

01 февраля 2026, 16:13

Внучка Бориса Ельцина показала редкий снимок с дедушкой в день его юбилея

Борис Ельцин (Фото: kremlin.ru)

23-летняя Мария Юмашева опубликовала в соцсетях редкий архивный снимок со своим дедом — первым президентом России Борисом Ельциным. Пост появился 1 февраля, в день его юбилея. Борису Николаевичу могло бы исполниться 95 лет.





На черно-белом фото — семейный момент — маленькая Мария на руках у дедушки в день своего первого дня рождения. Кадр датируется 9 апреля 2003 года — его сделали всего за несколько месяцев до смерти Ельцина.



Мария Юмашева и Борис Ельцин (Фото: Instagram*/yumashkaa)



«Сегодня дедушке исполнилось бы 95 лет. На фото — мой первый день рождения», — поделилась Юмашева.