Внучка Бориса Ельцина показала редкое семейное фото в день его 95-летия
23-летняя Мария Юмашева опубликовала в соцсетях редкий архивный снимок со своим дедом — первым президентом России Борисом Ельциным. Пост появился 1 февраля, в день его юбилея. Борису Николаевичу могло бы исполниться 95 лет.
На черно-белом фото — семейный момент — маленькая Мария на руках у дедушки в день своего первого дня рождения. Кадр датируется 9 апреля 2003 года — его сделали всего за несколько месяцев до смерти Ельцина.
«Сегодня дедушке исполнилось бы 95 лет. На фото — мой первый день рождения», — поделилась Юмашева.
Когда Борис Николаевич умер от остановки сердца, Марии было пять лет. Тем не менее, по ее постам видно, что память о нем для нее по-прежнему является важной. Мария — младшая из внучек Ельцина. У первого президента России пятеро внуков и трое правнуков, и именно Юмашева остается самым заметным представителем семьи в социальных сетях.