Следователи неожиданно вернули Чекалиной ключи от её Rolls-Royce
Следователь отдал Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, ключи от её автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Об этом пишет РИА Новости.
Причиной возвращения послужило открытое окно, которое могло вызвать образование плесени. Сама Чекалина пояснила, что машина находилась на длительном хранении и нуждалась в соответствующем уходе. Она также предупредила следователей, что намерена подать судебный иск на возмещение расходов на ремонт, если состояние автомобиля продолжит ухудшаться. Транспортное средство простаивало почти год.
Кроме ключей, у блогера изъяли дорогие ювелирные украшения. На заседании в Гагаринском суде Москвы она просила вернуть их для продажи, так как находится под домашним арестом и не может зарабатывать. Суд отказал ей в этой просьбе.
