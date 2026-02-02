Следователи неожиданно вернули Чекалиной ключи от её Rolls-Royce

02 февраля 2026, 07:27

Блогеру Лерчек вернули ключи от Rolls-Royce из-за плесени в салоне

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Следователь отдал Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, ключи от её автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Об этом пишет РИА Новости.