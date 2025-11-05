Любовные испытания, брак и рождение ребёнка: Как изменилась жизнь звезды сериала «Отбросы» Виктории Корляковой?
Виктория Владимировна Корлякова — российская актриса театра и кино, прославившаяся благодаря своим ролям в сериалах. О творческом пути, личной жизни и том, как сложилась судьба знаменитости сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Виктории КорляковойВиктория родилась 6 ноября 1988 года в Тюмени. В семье не было людей, связанных с искусством, воспитывала её мама. С ранних лет девочка увлекалась кино и мечтала оказаться на съемочной площадке. Чтобы преодолеть свою застенчивость, она начала заниматься в театральной студии. Сначала Корлякова училась в Тюменском институте культуры на кафедре режиссуры, но через два года решила попробовать свои силы в Москве. Она поступила в Школу-студию МХАТ с первой попытки. В 2011 году получила диплом актрисы и сразу устроилась в театр «У Никитских ворот».
Карьера Виктории КорляковойЗвезда начала свой театральный путь со спектакля «Роман о девочках», который поставили по произведению Владимира Высоцкого. Затем она сыграла Рене Дюшен в комедии Норма Фостера «Выпивая в одиночестве». В 2012 году Вика уже активно участвовала в нескольких проектах. В 2013 году зрители увидели Корлякову в «Трамвае "Желание"» по пьесе Теннесси Уильямса, где она перевоплотилась в Бланш Дюбуа. Знаменитость продолжала работать в театре «У Никитских ворот». Она исполнила главную роль в оригинальной интерпретации «Анны Карениной» по Набокову и сыграла императрицу Екатерину II в пушкинской «Капитанской дочке». В декабре 2018 года на сцене театра показали спектакль «Сцены из супружеской жизни», а в 2022 году в «Доме музыки» прошла премьера «Жизни подо льдом» с её участием.
Карьера Виктории в кинематографе стартовала в 2007 году с эпизодической роли в сериале «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований». Затем последовал пятилетний перерыв, после которого актриса вновь появилась на экранах в 2012 году, исполнив роль в фильме «Команда Че». Она также снялась в российской версии комедийного сериала «Отбросы». Одной из самых ярких ролей девушки стала работа в приключенческом триллере «Квест». В марте 2019 года зрители увидели Корлякову в ситкоме «Две девицы на мели» на канале «Пятница!». В 2022 году она также приняла участие в проекте «Стрим» для ТНТ. В общей сложности в её фильмографии уже 18 работ.
Личная жизнь Виктории КорляковойЛичная жизнь Вики связана с ее мужем Максимом Стояновым, который также является актером, и их дочерью Ульяной. Артисты познакомились еще во время учебы в театральном вузе, но встречаться начали позже. Звезда признавалась, что изначально брутальная внешность мужчины пугала. Супруги утверждают, что легко справляются с разлукой, когда один из них находится в другом городе на съемках. Моменты их встреч помогают паре вновь ощутить романтику влюбленности.
Виктория Корлякова сейчасКорлякова снова встретилась с командой «Заповедного спецназа» во время съемок второго сезона. На площадке работали не только дикие животные, но и цирковые питомцы. Одним из них стал бурый медведь по имени Андрюша, который вырос в цирковой семье Яровых. Впервые после рождения он оказался в лесу, своей родной среде. На камеру медведь выполнял все нужные трюки, а в свободное время исследовал окружающий мир.
В 2023 году завершились съемки детективного фильма «Черное солнце». В этой захватывающей истории Виктория сыграла главную роль Габриэлы, а ее партнерами стали Максим Стоянов и Юрий Чурсин. Съемки проходили в Подмосковье и Ленинградской области. Сейчас знаменитость продолжает творческую карьеру: снимается в кино и играет в спектаклях.