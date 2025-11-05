Отец Бивола напал на бывшую жену боксера

05 ноября 2025, 02:08

Бывшая супруга Бивола заявила о нападении со стороны отца боксера

Фото: istockphoto / Tinnakorn Jorruang

Супруга известного российского боксера Дмитрия Бивола Екатерина сообщила о конфликте, произошедшем на тренировке младшего сына спортсмена в Ленинградской области. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».





По словам женщины, отец экс-жениха прибыл на занятие без предварительного уведомления, что привело к серьезной ссоре. В ходе конфликта, как утверждает Екатерина, бывший свекор применил к ней физическое насилие. После инцидента пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.



«Вот вся суть Биволской семейки. Сейчас приедет полиция… Что сделал папаша Бивола? То же самое, что делал Бивол всю жизнь. Бил меня в мой больной нос», — отреагировала Екатерина.