Отец Бивола напал на бывшую жену боксера
Супруга известного российского боксера Дмитрия Бивола Екатерина сообщила о конфликте, произошедшем на тренировке младшего сына спортсмена в Ленинградской области. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По словам женщины, отец экс-жениха прибыл на занятие без предварительного уведомления, что привело к серьезной ссоре. В ходе конфликта, как утверждает Екатерина, бывший свекор применил к ней физическое насилие. После инцидента пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.
«Вот вся суть Биволской семейки. Сейчас приедет полиция… Что сделал папаша Бивола? То же самое, что делал Бивол всю жизнь. Бил меня в мой больной нос», — отреагировала Екатерина.Стоит отметить, что видеозапись инцидента, которая могла стать ключевым доказательством, исчезла с камер наблюдения спортивного комплекса.
Конфликт между бывшей парой продолжается длительное время. Ранее Екатерина уже выдвигала обвинения в адрес Дмитрия. Через суд она стремится добиться увеличения размера алиментов, в то время как спортсмен инициирует судебные иски в связи с публичными заявлениями экс-супруги.