В Госдуме предложили учредить премию имени Юрия Николаева

Юрий Николаев (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой создать в России конкурс и премию для молодых эстрадных исполнителей имени телеведущего Юрия Николаева. Об этом он сообщил в интервью NEWS.ru.



По словам парламентария, эта мера призвана сохранить и увековечить творческое наследие народного артиста РФ, который десятилетиями радовал зрителей своими проектами.

«Юрий Николаев десятилетиями приносил хорошее настроение в каждую советскую семью вместе с «Утренней почтой». Люди любят и другие его проекты. Поэтому предлагаю учредить в России конкурс и премию имени Николаева для юных и молодых эстрадных исполнителей. Это хороший способ увековечить его творческое наследие», — отметил Новичков.
Юрий Николаев умер 4 ноября на 77-м году жизни от проблем со здоровьем.
Анастасия Чинкова

