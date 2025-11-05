В Госдуме предложили учредить премию имени Юрия Николаева

05 ноября 2025, 12:55

Депутат Новичков призвал учредить в РФ премию имени Николаева для молодых артистов

Юрий Николаев (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой создать в России конкурс и премию для молодых эстрадных исполнителей имени телеведущего Юрия Николаева. Об этом он сообщил в интервью NEWS.ru.





По словам парламентария, эта мера призвана сохранить и увековечить творческое наследие народного артиста РФ, который десятилетиями радовал зрителей своими проектами.





«Юрий Николаев десятилетиями приносил хорошее настроение в каждую советскую семью вместе с «Утренней почтой». Люди любят и другие его проекты. Поэтому предлагаю учредить в России конкурс и премию имени Николаева для юных и молодых эстрадных исполнителей. Это хороший способ увековечить его творческое наследие», — отметил Новичков.