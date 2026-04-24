Любовница обманом завладела квартирой, а мать покончила с собой из-за невестки: как сложилась судьба звезды «Большой перемены» Михаила Кононова?
25 апреля родился Михаил Кононов — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР и Народный артист России. Широкую популярность ему принесла роль молодого учителя истории Нестора Петровича Северова в четырехсерийном телефильме «Большая перемена». Как сложилась его жизнь и с какими трудностями он столкнулся — в материале «Радио 1».
Михаил Кононов: биографияМихаил родился 25 апреля 1940 года в Москве. Отец погиб на фронте, а мать тяжело переносила потерю мужа. Мальчику пришлось рано повзрослеть. В более сознательном возрасте он работал: выгружал дрова, убирался в квартирах. С детства Михаил увлекался театром, играл в школьном кружке, подбирал для него декорации, писал сценарии, раздавал роли. Проделывал это он в команде с Андреем Смирновым.
В театральном училище он быстро зарекомендовал себя как настоящий самородок, поразив своим талантом педагогов и студентов. Из-за сложного и вспыльчивого характера Кононов близко сошелся только с Олегом Далем, который отличался схожим нравом.
Позже Кононов поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина и закончил его в 1963 году.
Карьера Михаила КононоваДебютной работой артиста в кино стала роль Вити в фильме Ивана Пырьева «Наш общий друг». Именно этот персонаж сформировал экранный образ Кононова — добродушного, простого, но очень обаятельного человека.
После училища Михаил Иванович пять лет прослужил в Малом театре, но ушел оттуда из-за конфликтов с руководством и стремления посвятить себя кино. Всенародная узнаваемость пришла к нему после картин «Начальник Чукотки» и «Андрей Рублев», однако главной любовью зрителей стал Нестор Петрович из «Большой перемены». При этом сам Кононов пришел в ужас, когда впервые прочитал сценарий этого телефильма
«Он очень не хотел сниматься, с режиссером ругался, говорил, что сценарий никудышный», — рассказывала жена актера Наталья.Позже он устроился в Академический Малый театр, где прослужил до 1968 года. Однако позже его выгнали со скандалом из-за резкого высказывания. Затем Михаила взяли в киностудию имени Максима Горького.
Также его запомнили по ролям Алексея Бычкова в «Начальнике Чукотки», Павлика в «Начале», космического пирата Крыса в фильме «Гостья из будущего». Кононов сыграл более 60 ролей. В 90-е редко появлялся на экране, от многих приглашений отказывался. Мужчине не нравилось молодое поколение артистов, он не понимал их и негативно высказывался о современном российском кино.
Личная жизньВсю жизнь Михаил жил с мамой. Она ревновала своего сына к другим женщинам. Но это ему не помешало проявить симпатию к девушке Наталье, а через месяц сделать ей предложение. Мать не приняла невесту сына и три года не разговаривала с ним.
«Я тебя родила, вырастила, а ты меня бросишь ради какой-то вертихвостки», — негодовала мама артиста.На 30-й день рождения Михаила она покончила жизнь самоубийством. Пара осталась жить в квартире матери. Долгий брак не способствовал рождению детей. Некоторые говорили, что актер не хотел наследников и заставлял жену делать аборты.
«Миша считал, что с появлением ребенка отойдет для меня на второй план. А этого он перенести не мог», — вспоминала Наталья Павловна.Кроме того, Кононов сблизился с 18-летней студенткой Ритой, которая мечтала стать актрисой. Эта девушка стала для пожилого актера практически дочерью, хотя окружающие подозревали их в романе и даже сообщали об этом супруге кинозвезды. В тот период Наталья Павловна перенесла две операции из-за болезни и перебралась в деревню Бутырки, однако муж регулярно навещал её, часто приезжая вместе со своей воспитанницей.
«Я же не буду устраивать скандал. Я же ему и жена, и сестра, и ребенок за 38 лет вместе, а это — пришло и ушло», — говорила супруга Кононова.Позже артист стремился обеспечить девушку не только работой, но и жильем, поэтому оформил ей прописку в своей московской квартире. Позже молодая актриса пошла на обман: Кононов был уверен, что подписывает документы об опеке над воспитанницей, однако та подсунула ему бумаги, дающие право распоряжаться его недвижимостью.
«Я об этом узнала самой последней и стала бороться. Ведь у нас не осталось никаких накоплений, одна пенсия. Она знала, что на Мишу сможет оказать давление, а со мной лучше не спорить. Я заставила ее написать на меня доверенность и отвоевала квартиру. Потом мы с Мишей продали ее. Но я так измоталась, что попала в больницу с депрессией. И Миша не простил предательства — заболел. И с тех пор — из больницы в больницу», — призналась жена Кононова.
Смерть Михаила КононоваПоследние годы Михаил с женой жили на окраине Москвы. Актер редко снимался в кино, писал мемуары, но издательства не приняли их в печать. Здоровье актера пошатнулась. Михаил Кононов перенес инфаркт, тромбофлебит. В начале июля 2007 года заболел пневмонией, из-за высокой стоимости лекарств не смог продолжить лечение, ему становилось только хуже. Заработал сердечную недостаточность и тромбоэмболию. А 16 июля актера не стало.
Наталья скончалась через 4 года после смерти мужа. Пара прожила вместе 38 лет. Захоронили их в колумбарии Ваганьковского кладбища.