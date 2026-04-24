«Хороша, её не срубишь»: Певец Шура вступился за Боню после волны критики в её адрес

24 апреля 2026, 00:56

Певец Шура вступился за Боню после волны критики из-за видеообращения блогера к Путину

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) выступил в защиту блогера Виктории Бони после волны критики в её адрес, связанной с видеообращением к президенту РФ Владимиру Путину. Свое мнение Шура выразил в беседе с РИА Новости.





Напомним, что Боня записала клип, в котором призвала Владимира Владимировича обратить внимание на ряд проблем. По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле увидели обращение блогера. По многим вопросам, которые затрагивались в ролике, «власти уже ведут работу». Боня со слезами на глазах заявила, что благодарна за подобную реакцию.



Несмотря на это, некоторые пользователи соцсетей раскритиковали знаменитость за обращение к президенту РФ. Так, например, телеведущая Алёна Водонаева усомнилась в пользе подобного ролика. Однако Шура поддержал Боню.





«Она вообще не дурочка. Нормальная девушка абсолютно. Она красиво ответила, умничка. Хороша, её не срубишь», — отметил он.