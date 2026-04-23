«Я не жадный»: Киркоров рассказал, почему всегда оставляет чаевые
Филипп Киркоров поделился своим отношением к чаевым, отметив, что не скупится на благодарность персоналу в отелях и ресторанах.
В шоу Alekó in my bag артист рассказал, что всегда носит с собой наличные — даже на интервью у него оказалось около 18 тысяч рублей «на всякий случай».
По словам Киркорова, он регулярно оставляет деньги горничным и обслуживающему персоналу. При этом раньше он не придавал чаевым особого значения, однако всё изменилось после начала работы с его директором Максим Ситник, который хорошо знаком с этой сферой и объяснил, насколько важно подобное внимание.
Певец отметил, что теперь уже несколько лет старается благодарить персонал везде, где бывает, и не экономит на этом, понимая, как воспринимается жадность со стороны артистов.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России