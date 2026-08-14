«Люди будут бояться дышать»: сбудется ли пророчество Ванги перед смертью на 2026 год и что она предрекла Филиппу Киркорову
Самая известная ясновидящая XX века, чьи пророчества до сих пор вызывают споры, — Ванга. Она предсказывала судьбы мировых лидеров, гибель «Курска» и теракты 11 сентября. Но знала ли ведунья свою собственную судьбу? За минуту до её смерти в больнице погас свет, а врачи так и не нашли объяснения. Почему уход провидицы окутан тайной и что на самом деле скрывается за её последними словами, читайте в материале «Радио 1».
Она предсказывала судьбы, но знала ли свою?В первых числах августа 1996 года самочувствие провидицы резко ухудшилось, что потребовало её срочной госпитализации в правительственную клинику Софии. Спустя двое суток медики созвали экстренный брифинг, официально объявив, что состояние Вангелии Гуштеровой оценивается как критическое. У постели больной непрерывно, сменяя друг друга, дежурили ведущие медицинские специалисты страны.
«Свою смерть Ванга встретила спокойно и даже с улыбкой. Последние часы она находилась в радостном возбуждении. Говорила, что к ней спустились ангелы с неба и пришли все покойные родственники», — вспоминала племянница провидицы Красимира Стоянова.Незадолго до смерти целительница попросила принести ей немного хлеба и воды, а затем выразила желание искупаться.
«Вот теперь я в порядке», — сказала она.Ближе к девяти часам утра Ванга сообщила окружающим, что за ней явились души умерших родственников. Она вела с незримыми гостями тихую беседу, совершая плавные жесты, словно нежно гладила кого-то по голове. Утром 11 августа провидице стало нечем дышать. Медики приняли решение о срочной трахеостомии для обеспечения доступа кислорода. Однако в тот самый миг, когда хирург поднёс скальпель, в здании больницы внезапно погас свет. Аварийные системы включились с заметной задержкой, а истинную причину этого мистического сбоя так и не удалось установить. Ровно в 10:10, в разгар этой необъяснимой паузы, сердце Ванги остановилось.
По словам близких, о собственном уходе мудрая старица предупреждала задолго до начала болезни. Завершив строительство храма Святой Петки в Рупите, возведённого на средства от консультаций, болгарская ясновидящая заявила, что её земная миссия полностью выполнена и час расставания с миром уже близок.
«То, что я предсказываю — плохое либо хорошее — нельзя изменить. Человеческая жизнь предначертана раз и навсегда, и никто не может её изменить. Почему вы боитесь смерти? Она так красива. Я вижу её в облике улыбающейся молодой женщины с распущенными светлыми волосами», — говорила Ванга.На похоронах болгарской пророчицы тренер сборной по художественной гимнастике Нешка Робева запомнила одну поразительную деталь: всё утро лил непрекращающийся дождь, но в тот самый миг, когда гроб выносили из храма, небо внезапно прояснилось и на могилу упал яркий, ослепительный луч солнца.
«Лил дождь. Для себя я решила, что это небо плачет о Ванге. И в тот момент, когда из церкви выносили гроб, небо прояснилось и яркий луч солнца осветил её могилу», — вспоминала она.
Смерч, насилие или болезнь: что стало причиной слепотыВангелия Пандева Димитрова появилась на свет 31 января 1911 года в городе Струмица, ныне входящем в состав Северной Македонии. Следуя старинному болгарскому обычаю, имя младенцу давали в честь первой встречной женщины. Первой попалась Андромаха, но бабушке этот вариант показался неудачным.
Тогда обратились ко второй прохожей, которая и предложила имя Вангелия, символизирующее «благую весть». Раннее детство будущей провидицы было омрачено трагедиями: когда ей исполнилось всего три года, скончалась мать, а отец ушёл на фронт. Согласно общепринятой версии, в возрасте 12 лет девочка попала в эпицентр смерча, который отбросил её на значительное расстояние. Глаза оказались засыпаны песком и пылью, а из-за отсутствия средств на медицинскую помощь зрение со временем было безвозвратно утеряно. Впрочем, эксперты, изучающие феномен ясновидящей, склонны сомневаться в этой истории. Болгарская журналистка Святослава Тодоркова, подняв архивы метеорологической службы, установила, что в окрестностях Ново-Села в 1923 году никаких ураганов зафиксировано не было.
«Не бывает в южной Европе таких торнадо, которые способны поднять человека и пронести его на несколько километров. Чтобы поднять ребёнка, скорость ветра должна быть не меньше 180 км/ч. За более чем 250 лет наблюдений на Балканах таких явлений не было зафиксировано ни разу», — говорится в исследовании.Однако в полицейских архивах за 1923 год обнаруживается куда более мрачный документ: протокол о том, что в окрестностях Ново-Села местные жители нашли 12-летнюю девочку без сознания. Согласно отчёту, пострадавшая подверглась жестокому насилию, а преступники лишили её зрения. Имя жертвы в рапорте не значится, но количество совпадений поражает. Тодоркова убеждена, что речь идёт именно о Ванге, а легенду о торнадо родственники сочинили, чтобы оградить семью от позора.
Существует и третья, более прозаичная гипотеза: у Вангелии развивалась прогрессирующая глаукома. Об этом косвенно свидетельствуют сохранившиеся в церковных метриках Ново-Села записи о сборе пожертвований на хирургическое вмешательство для этой девочки. Но собранных средств хватило лишь на поддерживающую терапию, и процесс утраты зрения оказался необратимым. Как утверждал журналист Сергей Косторной, который являлся кумом слепой пророчицы, истину знала только она сама. «Никто, кроме самой Ванги, не мог точно рассказать, как у неё всё происходило. Верить легендам и слухам не надо».
Академик Бехтерева поверила в потустороннее после встречи с Вангой. Что она увидела?Впервые дар предвидения проявился у Вангелии в 1941 году. По собственным рассказам провидицы, ей явился «таинственный всадник» в видении, предрекший скорое начало войны и возложивший на неё тяжкое бремя вершить человеческие судьбы. С той поры, по утверждениям очевидцев, к ней потянулись земляки, а в годы лихолетья поток людей не иссякал вовсе: родственники фронтовиков шли, чтобы узнать о судьбе своих близких. Ясновидящая без труда приоткрывала завесу над прошлым и грядущим.
Как уверяют близкие пророчицы, существовало два канала получения знаний: прямой диалог с душами усопших, чьи послания она затем излагала вопрошающим, и погружение в транс.
«В ходе него Ванга мысленно отправляла запрос в космос, космос ей отвечал, и она транслировала то, что ей передавали. Часто это был набор слов, нуждавшийся в расшифровке», — пояснял Сергей Косторной.Сама медиум описывала своё состояние просто: «Когда передо мной стоит человек, возле него собираются все покойные родственники. Я для них — врата в этот мир». Феноменальный дар ясновидящей произвёл неизгладимое впечатление на светило мировой науки — академика и директора Института мозга Наталью Петровну Бехтереву. Учёная лично наблюдала, как провидица общается с её покойной матерью, называя интимные детали, о которых знали лишь самые близкие. Этот эпизод развеял материалистические убеждения Бехтеревой, заставив нейрофизиолога допустить реальность связи с потусторонним миром.
Киркоров, Пугачёва и «железная палка»: что Ванга нагадала будущему королю поп-музыкиСторонники провидицы приводят в пример ряд сбывшихся прогнозов, касающихся мировых лидеров: от точного указания даты смерти Сталина (что стоило Ванге свободы) до заблаговременных предупреждений о трагической судьбе Кеннеди, Индиры Ганди и принцессы Дианы. Наблюдая по телевизору за торжественной церемонией бракосочетания Дианы и Чарльза, Ванга мрачно заметила: «Эта свадьба станет роковой для девочки». В 1989 году она предсказала теракты, которые произошли 11 сентября 2001 года.
«Страх, страх! Братья американские падут, заклёванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольётся рекой», — изрекла медиум.А про гибель подлодки «Курск» в 1980 году говорила так: «В конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск уйдёт под воду, весь мир будет его оплакивать». Интересная история произошла и с королём поп-музыки Киркоровым. Ещё в детстве юный артист оказался на приёме у провидицы: родители привели ребёнка в надежде исцелить его от недуга. Ванга предрекла мальчику необычную судьбу, заявив, что он будет «стоять на высокой горе, размахивая железной палкой» и свяжет жизнь с женщиной, чьё имя начинается на букву «А», которую он увидит сразу после пробуждения. Согласно известной легенде, проснувшись, маленький Филипп первым делом увидел по телевизору Аллу Пугачёву, ставшую впоследствии его супругой. А загадочная «гора с палкой» оказалась не чем иным, как концертной эстрадой и микрофоном.
Что из предсказанного так и не произошлоСкептики и исследователи феномена болгарской ясновидящей акцентируют внимание на том, что значительная часть её пророчеств так и не воплотилась в реальность. Например, ложные предсказания о Третьей мировой войне, которая должна была произойти в 2010–2014 годах, или прогноз о полной победе человечества над онкологией в 2021 году. А в 1990 году предсказательница якобы сулила 41-му президенту США гибель в авиакатастрофе. В действительности же политик прожил долгую жизнь и скончался в 2018 году по естественным причинам.
Психиатр Георгий Лозанов, посвятивший изучению уникальных способностей пророчицы более четверти века, в конце 1970-х годов провёл масштабный опрос почти семи тысяч её посетителей. На основе их свидетельств доктор наук установил, что прогнозы сбывались более чем в 70% случаев — это существенно превышает вероятность случайного совпадения. Другой болгарский исследователь, Величко Добриянов, работавший с Академией наук, тщательно записывал всё, что Ванга говорила посетителям. Его анализ продемонстрировал впечатляющие результаты: из 823 зафиксированных утверждений, касающихся личных обстоятельств обратившихся, правдивыми оказались 445.
Что Ванга называла «неизбежной расплатой»?Предсмертные откровения Ванги о грядущих пандемиях и массовой гибели людей сегодня трактуются как пугающе точное пророчество о коронавирусе и СПИДе, которые провидица называла неизбежной расплатой за человеческие грехи и духовное ослепление.
«Что такое СПИД? Срамная болезнь, посылают её нам сверху, чтобы мы поняли, насколько мы грешны. Миллионы отправит она на тот свет, пока найдут лекарство от неё», — предрекала она.
Мнения исследователей и очевидцев о феномене болгарской ведуньиВанга однажды прямо предрекла смерть профессору судебной медицины Николе Шипковенскому. Учёный публично заявил о намерении вскрыть череп ясновидящей после её кончины для изучения мозга. Ванга пришла в негодование и сказала, что светило науки уйдёт из жизни раньше неё. Вскоре мрачный прогноз ясновидящей сбылся. Примечательно, что это был единственный случай, когда провидица назвала чью-то смерть прямо, без намёков. Не обошлось и без политического давления: провидицу подозревали в сотрудничестве с советскими спецслужбами. В середине 70-х годов органы госбезопасности пытались взять её в разработку, а в 1974 году в доме ведуньи устроили обыск. Пережитый стресс обернулся для Ванги инфарктом и месячным пребыванием в софийской клинике.
Позже болгарский режиссёр-документалист Тома Томов делился шокирующей деталью: когда в комнате для приёмов сорвали старые обои, под ними обнаружилось множество следов от скрытых жучков и прослушивающей аппаратуры.
«Земля замрёт, ветер стихнет»: совпадение или знак?И вот теперь наступает самый таинственный момент. Спустя почти три десятилетия после ухода провидицы, 12 августа 2026 года, небеса приготовили грандиозное представление: сразу три редчайших астрономических феномена слились воедино.
Парад планет. Шесть странников Солнечной системы — Сатурн, Нептун, Уран, Марс, Юпитер и Меркурий — выстроились в одну линию в предрассветных сумерках.
Полное затмение Солнца. Лунный диск на две минуты и 18 секунд полностью перекрыл дневное светило. Тень пролегла над Гренландией, Исландией, севером Испании и российскими территориями. Жители Санкт-Петербурга, Карелии и Мурманской области увидели, как Луна закрыла Солнце более чем на 80%.
Звёздный дождь. В это же время Земля вошла в шлейф кометы Свифта-Туттля, подарив наблюдателям пик Персеид с интенсивностью до сотни метеоров в час.
Подобное совпадение трёх астрономических явлений в один день действительно является редким событием. И на этом фоне многие вспомнили пророчества болгарской ясновидящей.
«Земля замрёт, ветер стихнет, птицы умолкнут — и люди будут бояться дышать. На рассвете откроются врата между старым миром и новым. Кто-то пройдёт в свет, кто-то во тьму. Не плачь, это не конец, это начало», — так трактуют пророчества Ванги её последователи.