«Люди будут бояться дышать»: сбудется ли пророчество Ванги перед смертью на 2026 год и что она предрекла Филиппу Киркорову

14 августа 2026, 18:00

Ванга (Фото: фрагмент выпуска «Доброе утро» Ванга: Незрячая провидица)

Самая известная ясновидящая XX века, чьи пророчества до сих пор вызывают споры, — Ванга. Она предсказывала судьбы мировых лидеров, гибель «Курска» и теракты 11 сентября. Но знала ли ведунья свою собственную судьбу? За минуту до её смерти в больнице погас свет, а врачи так и не нашли объяснения. Почему уход провидицы окутан тайной и что на самом деле скрывается за её последними словами, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Она предсказывала судьбы, но знала ли свою? Смерч, насилие или болезнь: что стало причиной слепоты Академик Бехтерева поверила в потустороннее после встречи с Вангой. Что она увидела? Киркоров, Пугачёва и «железная палка»: что Ванга нагадала будущему королю поп-музыки Что из предсказанного так и не произошло Что Ванга называла «неизбежной расплатой»? Мнения исследователей и очевидцев о феномене болгарской ведуньи «Земля замрёт, ветер стихнет»: совпадение или знак?

Она предсказывала судьбы, но знала ли свою?

«Свою смерть Ванга встретила спокойно и даже с улыбкой. Последние часы она находилась в радостном возбуждении. Говорила, что к ней спустились ангелы с неба и пришли все покойные родственники», — вспоминала племянница провидицы Красимира Стоянова.

«Вот теперь я в порядке», — сказала она.



Ванга (Фото: фрагмент выпуска «Доброе утро» Ванга: Незрячая провидица)

«То, что я предсказываю — плохое либо хорошее — нельзя изменить. Человеческая жизнь предначертана раз и навсегда, и никто не может её изменить. Почему вы боитесь смерти? Она так красива. Я вижу её в облике улыбающейся молодой женщины с распущенными светлыми волосами», — говорила Ванга.

«Лил дождь. Для себя я решила, что это небо плачет о Ванге. И в тот момент, когда из церкви выносили гроб, небо прояснилось и яркий луч солнца осветил её могилу», — вспоминала она.

Смерч, насилие или болезнь: что стало причиной слепоты



Ванга (Фото: фрагмент выпуска «Доброе утро» Ванга: Незрячая провидица)

«Не бывает в южной Европе таких торнадо, которые способны поднять человека и пронести его на несколько километров. Чтобы поднять ребёнка, скорость ветра должна быть не меньше 180 км/ч. За более чем 250 лет наблюдений на Балканах таких явлений не было зафиксировано ни разу», — говорится в исследовании.

Академик Бехтерева поверила в потустороннее после встречи с Вангой. Что она увидела?



Сергей Косторной (Фото: Кадр из документального спецпроекта «Ванга: правда или миф?»)

«В ходе него Ванга мысленно отправляла запрос в космос, космос ей отвечал, и она транслировала то, что ей передавали. Часто это был набор слов, нуждавшийся в расшифровке», — пояснял Сергей Косторной.



Наталья Бехтерева (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Киркоров, Пугачёва и «железная палка»: что Ванга нагадала будущему королю поп-музыки

«Страх, страх! Братья американские падут, заклёванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольётся рекой», — изрекла медиум.



Филип Киркоров (Фото: Кадр из передачи «Секрет на миллион»)

Что из предсказанного так и не произошло

Что Ванга называла «неизбежной расплатой»?

«Что такое СПИД? Срамная болезнь, посылают её нам сверху, чтобы мы поняли, насколько мы грешны. Миллионы отправит она на тот свет, пока найдут лекарство от неё», — предрекала она.

Мнения исследователей и очевидцев о феномене болгарской ведуньи



Ванга (Фото: кадр из документального фильма «Ванга: Человек и феномен»)

«Земля замрёт, ветер стихнет»: совпадение или знак?

«Земля замрёт, ветер стихнет, птицы умолкнут — и люди будут бояться дышать. На рассвете откроются врата между старым миром и новым. Кто-то пройдёт в свет, кто-то во тьму. Не плачь, это не конец, это начало», — так трактуют пророчества Ванги её последователи.