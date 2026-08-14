«Меня больше нет»: что происходит в жизни 92-летней Татьяны Дорониной в доме престарелых

14 августа 2026, 16:18

Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Татьяна Доронина — легенда советского театра и кино, народная артистка СССР. Она 30 лет руководила МХАТом имени Горького, но в 2018 году актрису вынудили уйти, а спектакли, поставленные ею, вычеркнули из репертуара. Сегодня 92-летняя актриса живёт в доме престарелых, окружённая заботой, но почти ни с кем не общается. Почему звезда сцены оказалась в пансионате и как сложилась жизнь хранительницы мхатовской традиции после потери театра, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как живёт 92-летняя Татьяна Доронина сегодня «Меня больше нет»: как Доронина потеряла театр, которому отдала 30 лет

Как живёт 92-летняя Татьяна Доронина сегодня



Лидия Матасова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

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«Татьяну Васильевну навещает её помощник Игорь Константинович. Он регулярно ездит с водителем, гримёр приезжает порой, заместитель и помощник режиссёра. Она даёт им задания — просит что-то купить из еды или документы какие-то привезти или увезти», — приводит слова подруги news.rambler.ru.

«Меня больше нет»: как Доронина потеряла театр, которому отдала 30 лет



Эдуард Бояков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я не хочу об этом говорить. Но я уверена, что это было сделано сознательно, чтобы уничтожить театр. Моих спектаклей больше нет. Моих артистов больше нет. Меня больше нет. А те, кто пришёл после меня, ничего не создали», — с горечью говорила народная артистка СССР «Известиям».