«Меня больше нет»: что происходит в жизни 92-летней Татьяны Дорониной в доме престарелых
Татьяна Доронина — легенда советского театра и кино, народная артистка СССР. Она 30 лет руководила МХАТом имени Горького, но в 2018 году актрису вынудили уйти, а спектакли, поставленные ею, вычеркнули из репертуара. Сегодня 92-летняя актриса живёт в доме престарелых, окружённая заботой, но почти ни с кем не общается. Почему звезда сцены оказалась в пансионате и как сложилась жизнь хранительницы мхатовской традиции после потери театра, читайте в материале «Радио 1».
Как живёт 92-летняя Татьяна Доронина сегодняНародная артистка СССР Татьяна Доронина уже четыре года живёт в комфортабельном доме престарелых. В специализированный геронтологический центр звезду театра и кино определил Владимир Кехман, когда ещё руководил МХАТом имени Горького. Татьяне Васильевне обеспечивают отличный уход и всё необходимое для поддержания здоровья. Более того, для неё сделали особое исключение: разрешили держать в комнате двух питомцев — кошку и кота. Как рассказывает близкая подруга театрального режиссёра Лидия Матасова, сейчас 92-летняя актриса чувствует себя хорошо. Однако периодически дают о себе знать последствия перенесённого коронавируса: из-за сильных болей в ногах народная артистка СССР уже никуда не выезжает за пределы центра, проводя дни в спокойной и привычной обстановке. По словам Матасовой, Доронина пребывает в ясном уме и здравой памяти, однако круг своего общения она значительно сузила.
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Легенде сцены так гораздо спокойнее: она не желает вести беседы ни с кем, кроме самых близких и проверенных людей. Два года назад коллега Дорониной рассказала о том, как живёт приятельница в пансионате.
«Татьяну Васильевну навещает её помощник Игорь Константинович. Он регулярно ездит с водителем, гримёр приезжает порой, заместитель и помощник режиссёра. Она даёт им задания — просит что-то купить из еды или документы какие-то привезти или увезти», — приводит слова подруги news.rambler.ru.С тех пор ничего кардинально не изменилось. Актриса по-прежнему предпочитает держаться в стороне и категорически отказывается от любых контактов с внешним миром.
«Меня больше нет»: как Доронина потеряла театр, которому отдала 30 летТатьяна целых 30 лет бессменно руководила МХАТом имени Горького. Однако в 2018 году её лишили полномочий. По словам актрисы этого же театра Лидии Матасовой, Доронину вынудили уйти, шантажируя уничтожением театра. Поверив обещаниям сохранить труппу в обмен на номинальный пост президента, она подписала документы и потеряла всё. Преданные артистке коллеги с болью вспоминают, что звезду театра буквально выставили за порог, не пощадив даже знаменитую гримёрку, которую просто ликвидировали. На освободившееся место пришёл Эдуард Бояков, занявший посты и художественного руководителя, и директора. Первым же делом управленец безжалостно вычеркнул из репертуара все спектакли, поставленные его предшественницей. Часть труппы отчаянно пыталась отстоять «доронинское» наследие и сохранить хотя бы крупицы былого духа театра. Но эта борьба лишь расколола коллектив: люди перессорились, а талантливые актёры в одночасье лишились и ролей, и заработка. В итоге эта кадровая революция привела к тупику, и осенью 2021 года Бояков покинул свой пост, так и не доработав до конца свой пятилетний контракт. Сама Доронина считала, что её уход был связан с желанием чиновников «предать театр».
«Я не хочу об этом говорить. Но я уверена, что это было сделано сознательно, чтобы уничтожить театр. Моих спектаклей больше нет. Моих артистов больше нет. Меня больше нет. А те, кто пришёл после меня, ничего не создали», — с горечью говорила народная артистка СССР «Известиям».