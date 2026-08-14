«Некогда страдать»: Буланова раскрыла, как справляется с хандрой

14 августа 2026, 16:15

Татьяна Буланова призналась, что работа помогает ей справляться с хандрой

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Певица Татьяна Буланова раскрыла, что работа помогает ей пережить тяжелый период наступившего коридора затмений, который начался 12 августа и продлится до 28 августа.





В разговоре с Общественной Службой Новостей артистка отметила, что не верит в кардинальное влияние астрономических событий на судьбу, а также в гороскопы.





«Мне почему-то кажется, что любые такие истории, когда на кого-то якобы влияет ретроградный Меркурий или Луна — все это звучит как повод ничего не делать или оправдать свою лень или неспособность выполнить свою работу хорошо», — отметила Буланова.