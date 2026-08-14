Достижения.рф

Канье Уэста встретили в Казахстане по всем канонам гостеприимства

Рэпера Канье Уэста встретили в Алматы хлебом, баурсаками и танцами
Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Йе (настоящее имя — Канье Уэст) сразу после прилёта в Алматы устроили традиционную встречу: у аэропорта его ждали девушки в национальных костюмах с хлебом, баурсаками и другими блюдами. Артист снимал происходящее на камеру, а рядом с ним была его жена Бьянка Цензори.



Сегодня Канье Уэст выступит на Центральном стадионе Алматы — это будет его первое шоу в Центральной Азии. Билеты на концерт стоили от примерно 21 до 60 тысяч рублей.

Из-за мероприятия с 16:00 до полуночи район стадиона перекроют для автомобилей, а общественный транспорт будет работать по изменённому расписанию.

При этом местные жители уже нашли бесплатный способ посмотреть на подготовку к шоу — с балконов домов, расположенных рядом со стадионом.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0