Канье Уэста встретили в Казахстане по всем канонам гостеприимства

14 августа 2026, 17:57

Рэпера Канье Уэста встретили в Алматы хлебом, баурсаками и танцами

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Йе (настоящее имя — Канье Уэст) сразу после прилёта в Алматы устроили традиционную встречу: у аэропорта его ждали девушки в национальных костюмах с хлебом, баурсаками и другими блюдами. Артист снимал происходящее на камеру, а рядом с ним была его жена Бьянка Цензори.