09 февраля 2026, 13:10

Людмила Артемьева (Фото: кадр из т/с «Любопытная Варвара»)

Актрисе, известной миллионам зрителей по ролям в сериалах «Сваты», «Таксистка» и «Кто в доме хозяин?», 10 февраля исполняется 63 года. Эта заслуженная артистка России прошла путь от сцены легендарного «Ленкома» до статуса одной из самых узнаваемых «сериальных» актрис страны. Её карьеру украшают всенародная любовь и яркие комедийные образы, но за кулисами славы её жизнь была полна болезненных утрат и загадок, которые она тщательно оберегает от публики. Подробности — в материале «Радио 1».





Интерес к искусству

Драматические и комедийные роли

Людмила Артемьева (Фото: кадр из т/с «Сваты»)

Роль защитника

Личная жизнь: тихий развод и невысказанная боль

Людмила Артемьева (Фото: кадр из к/ф «Милости просим»)

«Теперь бы с удовольствием повозилась с её детьми».

Закулисные конфликты на съемках «Сватов»

Татьяна Кравченко, Фёдор Добронравов и Людмила Артемьева (Фото: кадр из т/с «Сваты»)

«Люся пришла в проект, когда уже сыграла таксистку в одноименном сериале, и вела себя как звезда — мы же все падки на эту популярность. А мы кто были? Ни Добронравов, ни я, ни Васильев звездами не были. Она вела себя как примадонна», — цитирует Татьяну издание News.ru.

Жизнь после «Сватов» и новые проекты Артемьевой

Людмила Артемьева (Фото: кадр из к/ф «Баба Яга спасает Новый год»)

«Я та актриса, которую вытащили телесериалы… есть такое понятие — ощущение того, что ты на своем месте».