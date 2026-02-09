Тяжелый развод, закулисная война со «сватьёй» и беременность в 49 лет: что осталось за кадром улыбчивой «Таксистки» Людмилы Артемьевой?
Актрисе, известной миллионам зрителей по ролям в сериалах «Сваты», «Таксистка» и «Кто в доме хозяин?», 10 февраля исполняется 63 года. Эта заслуженная артистка России прошла путь от сцены легендарного «Ленкома» до статуса одной из самых узнаваемых «сериальных» актрис страны. Её карьеру украшают всенародная любовь и яркие комедийные образы, но за кулисами славы её жизнь была полна болезненных утрат и загадок, которые она тщательно оберегает от публики. Подробности — в материале «Радио 1».
Интерес к искусствуЛюдмила Артемьева предпочитает уединение и спокойствие семейной жизни, что делает её редким гостем на светских мероприятиях и кинопремьерах. В свои 60 лет она выглядит великолепно, недавняя смена имиджа только подчеркивает её привлекательность.
Родилась 10 февраля 1963 года в немецком Дессау, Людмила с раннего возраста проявляла интерес к искусству. Её детство прошло в Ужгороде и Львове, где она активно участвовала в театральной самодеятельности. Поддержка родителей сыграла ключевую роль в её выборе профессии: после окончания школы она поступила в Ленинградское музыкальное училище, а затем перевелась в Московское театральное училище имени Щукина, где её наставником стала заслуженный деятель искусств России Марианна Тёр-Захарова.
Драматические и комедийные ролиПосле окончания вуза Людмила Артемьева вошла в труппу театра «Ленком», где проработала 17 лет, участвуя в таких постановках, как «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Бременские музыканты». Однако в начале 2000-х она почувствовала, что застряла на одном месте, и в 2023 году покинула театр, чтобы начать карьеру в кино и сериалах. Её дебютом стала роль в «Очень страшной истории», после чего последовали небольшие роли в фильмах, но настоящий прорыв произошёл с рекламой майонеза «Моя семья».
Затем Артемьева сыграла главную роль в комедийном сериале «Таксистка», что привело к приглашениям на другие комедийные проекты, включая «Сваты», где она сыграла Ольгу Ковалеву. Артемьева также снималась в других проектах, включая «Беременный» и «Дублер», имеет опыт работы как в комедийных, так и в драматических ролях, например, в сериале «Преступление».
Роль защитникаЛюдмила Артемьева проявила себя не только в кино и сериалах, но и на телевидении. В 2002 году она стала ведущей программы «Впрок», которая вскоре была переименована в «Экспертизу». В этой программе актриса посещала магазины и проверяла продукты, анализируя их состав и выясняя, какие из них полезны, а какие — нет.
Кроме того, она несколько раз принимала участие в программе «Модный приговор» в роли защитника. Также Людмила входила в жюри популярного шоу «Один в один», где оценивала выступления участников.
Личная жизнь: тихий развод и невысказанная больЗа ярким сценическим образом актрисы всегда скрывалась частная жизнь, которую она тщательно оберегает от посторонних глаз. Единственным официальным мужем Людмилы Артемьевой был её однокурсник по «Щуке», актёр Сергей Парфёнов. Их брак продлился 15 лет и подарил актрисе дочь Екатерину, которая, не пошедшая по стопам родителей, стала переводчиком немецкого языка. Союз, начавшийся в студенческие годы, распался болезненно. Причиной развода, по информации из разных источников, стали пристрастие Парфёнова к алкоголю, финансовые проблемы и даже рукоприкладство. Артемьева никогда публично не комментировала подробности расставания, предпочитая оставить эту боль за закрытыми дверями.
После развода актриса практически перестала афишировать свою личную жизнь, что лишь подогревало интерес поклонников. В 2012 году в прессе появились сенсационные слухи о беременности 49-летней Артемьевой. Актриса, казалось, была на пороге нового счастья, но вместо радостных новостей в декабре того же года пришло трагическое известие — она потеряла ребёнка. Эту личную драму Людмила Викторовна также никогда не обсуждала публично, вынеся горе за пределы медийного поля. Позже она лишь признавалась, что мечтает о внуках, сожалея, что в прошлом мало уделяла внимания дочери из-за погружённости в работу:
«Теперь бы с удовольствием повозилась с её детьми».
Закулисные конфликты на съемках «Сватов»Идиллическая картина дружных «Сватов», которую видели зрители, кардинально расходилась с реальной атмосферой на съёмочной площадке. Самый громкий скандал, преследующий проект много лет, — открытый конфликт между Людмилой Артемьевой и её экранной «сватьей» Татьяной Кравченко. Кравченко в интервью не раз говорила о натянутых отношениях, обвиняя коллегу в высокомерном поведении.
«Люся пришла в проект, когда уже сыграла таксистку в одноименном сериале, и вела себя как звезда — мы же все падки на эту популярность. А мы кто были? Ни Добронравов, ни я, ни Васильев звездами не были. Она вела себя как примадонна», — цитирует Татьяну издание News.ru.
По словам Кравченко, Артемьева могла менять мизансцены в свою пользу, что вызывало раздражение. Сама Артемьева предпочитала не вступать в публичную полемику, ограничиваясь общими фразами о профессиональной работе.
Ещё один виток скандала возник вокруг её ухода из седьмого сезона «Сватов». По версии Артемьевой, причиной стал неудобный график съёмок, которые частично проходили в Белоруссии. Татьяна Кравченко же выдвинула другую версию: «Вроде что-то там из-за денег. Может, запросила много?».
Жизнь после «Сватов» и новые проекты АртемьевойНесмотря на уход из культового сериала и пережитые потрясения, Людмила Артемьева остаётся востребованной и энергичной актрисой. Сегодня она живёт в Москве, ведёт активную творческую жизнь, совмещая съёмки в кино с антрепризными спектаклями. В сентябре 2024 года она удивила публику на фестивале в Сочи радикально новым образом: платиновый блонд и стиль, напомнивший многим рок-певицу Диану Арбенину, продемонстрировали её готовность к экспериментам и внутренние перемены.
Актриса продолжает много сниматься. В 2023 году зрители увидели её в главной роли в комедии «Баба Яга спасает мир» и в фильме «Первокурсницы». В 2024 году на экраны вышли картины с её участием: «39-я няня, ставшая для нас последней», «Купидоны», «Мой любимый чемпион», «Любопытная Варвара», в 2025 — картины «Милости просим», «Сводишь с ума», «Сказочные выходные», «Дети-шпионы». В ближайшей перспективе — проекты «Сказка о потерянном времени», «Чужой звонок» и даже киноадаптация мультфильма «Смешарики».
Поклонникам сложно следить за ней в соцсетях — её официальную страницу взломали, и она не стала её восстанавливать, ценит свою приватность выше публичности. Артемьева живёт по своим правилам, и, судя по насыщенному графику, её личная и творческая жизнь по-прежнему полна смысла и новых вызовов. Как она сама когда-то сказала:
«Я та актриса, которую вытащили телесериалы… есть такое понятие — ощущение того, что ты на своем месте».
Похоже, это ощущение у неё не исчезло.