Прокуратура хочет открыть дело на иноагента Слепакова*
Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы проверки в отношении комика Семена Слепакова* и инициировала вопрос о его уголовном преследовании. Об этом она сообщила в телеграм-канале.
В ведомстве пояснили, что основанием для запроса о возбуждении дела стало то, что Слепаков* дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом, как утверждает прокуратура, он продолжил публиковать сообщения и материалы в одной из соцсетей без обязательной маркировки.
Исполнитель выступал против спецоперации на Украине. Кроме того, органы выяснили, что он получал иностранное финансирование.
Звезду внесли в соответствующий список 14 апреля 2023 года.
Читайте также: *Признаны иноагентами в РФ