Прокуратура хочет открыть дело на иноагента Слепакова*

09 февраля 2026, 11:38

Прокуратура хочет открыть дело на Слепакова* за нарушение деятельности иноагента

Семен Слепаков* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы проверки в отношении комика Семена Слепакова* и инициировала вопрос о его уголовном преследовании. Об этом она сообщила в телеграм-канале.