Беременной Лерчек потребовалась помощь скорой из-за ухудшения состояния здоровья

09 февраля 2026, 12:20

Фото: iStock/Iulianna Est

Состояние беременной блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, резко ухудшилось — ночью ей пришлось вызвать скорую помощь. По информации Telegram-канала SHOT, у женщины возникли серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых она с трудом передвигается по дому.