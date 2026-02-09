Беременной Лерчек потребовалась помощь скорой из-за ухудшения состояния здоровья
Состояние беременной блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, резко ухудшилось — ночью ей пришлось вызвать скорую помощь. По информации Telegram-канала SHOT, у женщины возникли серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых она с трудом передвигается по дому.
Сообщается, что ухудшение началось после судебного заседания 19 января. У 33-летней блогерши, по предварительной информации, отказала нога, и сначала она пыталась справиться с болью самостоятельно, однако приступы усиливались преимущественно ночью.
Прибывшие медики оказали Чекалиной помощь, сделали обезболивающий укол и рекомендовали соблюдать постельный режим. Также отмечается, что у нее появились проблемы с мочеполовой системой, требующие наблюдения врачей.
Из-за состояния здоровья Лерчек не смогла присутствовать на очередном заседании суда. Официальных комментариев от самой блогерши или ее представителей пока не поступало.
