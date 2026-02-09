Максакова встала на колени перед гробом Ольги Чиповской — видео
Актриса Людмила Максакова встала на колени перед гробом своей почившей коллеги по цеху Ольги Чиповской. Об этом пишет Starhit, публикуя соответствующие кадры.
Сегодня, 9 февраля, в Большом фойе Театра имени Вахтангова проходит церемония прощания с Ольгой Евгеньевной. Проводить народную артистку в последний путь пришла её 38-летняя дочь Анна. Она стояла у гроба матери, пока коллеги, друзья и поклонники таланта Чиповской подходили проститься.
На прощании также присутствовала актриса Елена Скороходова. В разговоре с журналистами она поделилась воспоминаниями о звезде, отметив, что во время совместной учёбы в Щукинском училище они были очень близки и много общались.
О смерти Ольги Чиповской стало известно 4 февраля.
