Люстра Covali и позолоченный унитаз: что ещё, помимо цены в 78 млн, скрывают дачи Сябитовой, Гагариной и звезды «Иронии судьбы»?

14 июля 2025, 16:30

Полина Гагарина (Фото: ВКонтакте @polinagagarina)

Летом многие знаменитости проводят свои выходные на дачах. Стало известно, сколько стоят загородные дома известных личностей, как они их обустраивают и какие критерии учитывают при выборе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Елена Ваенга Дмитрий и Полина Дибровы Арина Шарапова Роза Сябитова Лия Ахеджакова Полина Гагарина Елена Цыплакова

Елена Ваенга

Елена Ваенга (Фото: ВКонтакте @vaengaofficial)

Фото: iStock/sergiophoto84



Дмитрий и Полина Дибровы

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)



Арина Шарапова

Фото: iStock/LightFieldStudios



Роза Сябитова

Роза Сябитова (Фото: ВКонтакте @rsyabitova)



Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)



Полина Гагарина

Полина Гагарина (Фото: ВКонтакте @polinagagarina)



Елена Цыплакова