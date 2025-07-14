Люстра Covali и позолоченный унитаз: что ещё, помимо цены в 78 млн, скрывают дачи Сябитовой, Гагариной и звезды «Иронии судьбы»?
Летом многие знаменитости проводят свои выходные на дачах. Стало известно, сколько стоят загородные дома известных личностей, как они их обустраивают и какие критерии учитывают при выборе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Елена ВаенгаПевица Елена Ваенга предпочитает проводить время вдали от городской суеты, выбирая загородную жизнь в живописном поселке Кузьмолово, расположенном всего в 30 километрах от Санкт-Петербурга. Это место, свободное от шумных соседей и роскошных особняков, славится своей тишиной и экологической чистотой. Ее двухэтажный дом, выполненный из темного бруса и украшенный речными камнями, поражает своим уютом.
На первом этаже находится просторная гостиная с кожаным диваном и камином, которая гармонично соединена с кухней. Здесь стоит длинный обеденный стол на десять человек, за которым собираются близкие и друзья артистки. На втором этаже расположены спальни, музыкальный зал с белым роялем и библиотека — идеальное пространство для творчества и отдыха. Особое внимание привлекает большая терраса, построенная из натуральных материалов, с которой открывается живописный вид на окрестности.
Елена активно занимается садоводством и огородничеством, начиная подготовку к дачному сезону еще в марте. На ее участке разбиты большие грядки, есть теплицы, а также курятник в стиле барнхаус, где обитают десятки птиц разных пород. С учетом всех этих особенностей, стоимость дома Ваенги может достигать 30 – 40 миллионов рублей.
Дмитрий и Полина ДибровыДмитрий и Полина Дибровы наслаждаются летними днями в своем загородном доме, расположенном в живописном поселке Успенские Поляны, всего в 20 километрах от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Этот великолепный дом, известный как «Вилла Паулина», построен в изысканном европейском стиле. Общая площадь трехэтажного здания составляет около 1100 квадратных метров. На первом этаже расположены кухня, столовая и роскошная гостиная, украшенная дизайнерской люстрой от Ковали. Второй этаж отведен детям: здесь находятся их комнаты, музыкальный зал с роялем и уютный кинотеатр. На третьем этаже располагается спальня супругов и рабочий кабинет Дмитрия Диброва. В спа-зоне дома гостей ждет бассейн, хаммам и сауна — идеальные места для отдыха и релаксации. Кроме того, Дибровы используют современную систему «умный дом».
На ухоженной территории виллы можно увидеть маленький фонтанчик и вазоны с цветами, создающие атмосферу уюта и гармонии. Полина с любовью выращивает зелень для детей и клубнику. С учетом престижного расположения на Рублевке, стоимость этого загородного рая может достигать 100 – 120 миллионов рублей.
Арина ШараповаТелеведущая Арина Шарапова имеет дачу в Раменском районе, в 60 километрах от Москвы. Она разбила участок на четыре зоны: лес, сад, гостевую и спортивную площадки. Двухэтажный деревянный дом с изразцовым камином находится в центре участка, стоимость которого составляет около 20 миллионов рублей. Кроме того, у Шараповой есть дача в Крыму, построенная в начале 2000-х в поселке Коктебель. Это двухэтажный дом в средиземноморском стиле с открытым бассейном и ухоженным садом, оцененный местными риелторами в $500 тысяч (примерно 39 миллионов рублей).
Роза СябитоваСваха Роза Сябитова с гордостью называет свой загородный дом «родовым гнездом». Она приобрела 30 соток земли под Ногинском, всего в 50 километрах от Москвы, и взялась за строительство дачи, контролируя каждый этап процесса и разрабатывая уникальный дизайн. В этом нелегком деле ей активно помогали сын и дочь. Площадь дома из бруса составляет 165 квадратных метров. Здесь располагаются большая кухня, уютная гостиная с камином, спальни, рабочий кабинет и ванные комнаты, а также просторная терраса. Спальня самой Розы оформлена в светлых молочных тонах в стиле прованс, создавая атмосферу уюта и гармонии.
Сябитова уделила особое внимание интерьеру своего дома, не жалея средств на детали. В спальне можно увидеть дорогие цветочные обои, а фарфоровые унитазы украшены золотым тиснением. На окнах висят элегантные парижские шторы, придающие помещению особый шарм. На сантехнику она потратила целых полмиллиона рублей. Оценочная стоимость дома Розы Сябитовой колеблется в пределах 20 – 25 миллионов рублей.
Лия АхеджаковаАктриса Лия Ахеджакова завершила свою карьеру в кино и театре и сейчас находится на пенсии. Большую часть года она проводит на своей даче, расположенной в элитном поселке «Московский Писатель» в Новой Москве, недалеко от Внуково. Ахеджакова совместно с подругой актрисой Аллой Будницкой владеет загородным участком площадью 15 соток с советских времен. Кирпичный коттедж разделен на две части, каждая из которых имеет отдельный вход, а на втором этаже находится общая веранда.
Интерьер дома оформлен в классическом стиле: здесь много мягкой мебели, на полах лежат персидские ковры, а потолок украшает винтажная люстра и множество других антикварных предметов. На участке растут плодовые деревья и цветы, а также имеется двухэтажная баня с балконом. Стоимость загородного участка с домом может достигать 100 миллионов рублей благодаря его престижному расположению.
Полина ГагаринаДача известной певицы Полины Гагариной расположена в престижном коттеджном поселке Риверсайд, всего в 25 километрах от МКАД. Этот охраняемый комплекс с трехметровым забором создает идеальные условия для уединенного семейного отдыха. Строительство уютного семейного гнезда стало для Гагариной важным шагом после рождения второго ребенка. Ее дом, с белоснежными стенами и темной крышей, впечатляет своими размерами и архитектурной элегантностью: здесь три этажа, включая подземный уровень. Стоимость таких просторных домов в элитном поселке на Новой Риге может достигать внушительных $1 миллиона (примерно 78 миллионов рублей).
Елена ЦыплаковаДача Елены Цыплаковой расположена на Валдае, в селе Лычково Демянского района, и построена на месте дома её матери. Двухэтажный дом выполнен в традициях северного деревянного зодчества с голубым фасадом. Внутри много старинных вещей, включая дедушкин буфет и винтажную посуду.
Актриса не занимается садоводством, но на участке растут яблони, смородина и цветы. Четыре года назад ей и мужу построили беседку с большим столом и финским грилем для готовки. Стоимость дачи составляет около 12 миллионов рублей.