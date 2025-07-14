Певица Рита Дакота заявила, что даже ради дочери не будет общаться с Соколовским

14 июля 2025, 14:18

Певица Рита Дакота заявила, что общаться с бывшим мужем не намерена

Рита Дакота (Фото: Telegram @ritadakotatelega)

Рита Дакота и Влад Соколовский развелись из-за многочисленных измен. Певица призналась, что муж изменял ей на протяжении всех отношений, в том числе во время её беременности и после рождения дочери Мии. В своём блоге девушка заявила, что общаться с бывшим мужем она не намерена даже ради дочери.





Дакота и Соколовский развелись со скандалом в 2018 году. Рита обвинила певца в изменах, но заявила, что общение ради дочери они сохранили. Но не так давно Влад пожаловался, что увидеться с дочерью ему удаётся крайне редко, из-за переезда Риты за границу.



«С ребенком он может коммуницировать беспрепятственно, но только через няню или бабушку, без меня в этой цепочке. Мия может к нему прилетать или он к ней. Обид никаких нет, злости тоже, просто у меня наступил тот возраст, когда я больше не хочу выстраивать отношения ради ребенка или быть «мудрой» в ущерб себе», — заявила девушка.