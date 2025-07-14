Марго Овсянникова, побывав на независимом интервью, потребовала «править всё»

14 июля 2025, 15:14

Фаворитка Филиппа Киркорова «наговорила лишнего» в интервью

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица Маргарита Овсянникова в последнее время на пике популярности. Но девушка привлекает внимание к своей персоне не релизами новых песен, а грандиозными скандалами. О проведённом интервью со звездой высказалась журналистка Telegram-канала «MUR» Мадонна.





Мадонна, проведя беседу с Овсянниковой и организовав всю кропотливую работу по монтажу, сделала анонс предстоящего выпуска.

«Марго на площадке была откровенна. Отвечала на все интересующие меня вопросы, в том числе касающиеся личной жизни и карьеры. Смонтировали и отправили на предпросмотр. Так вот, нам прислали 30 правок, требуя вырезать куски буквально каждые 2 минуты, переписывая под себя титры и другие редакционные материалы», — написала журналистка.