Марго Овсянникова, побывав на независимом интервью, потребовала «править всё»
Фаворитка Филиппа Киркорова «наговорила лишнего» в интервью
Певица Маргарита Овсянникова в последнее время на пике популярности. Но девушка привлекает внимание к своей персоне не релизами новых песен, а грандиозными скандалами. О проведённом интервью со звездой высказалась журналистка Telegram-канала «MUR» Мадонна.
Мадонна, проведя беседу с Овсянниковой и организовав всю кропотливую работу по монтажу, сделала анонс предстоящего выпуска.
«Марго на площадке была откровенна. Отвечала на все интересующие меня вопросы, в том числе касающиеся личной жизни и карьеры. Смонтировали и отправили на предпросмотр. Так вот, нам прислали 30 правок, требуя вырезать куски буквально каждые 2 минуты, переписывая под себя титры и другие редакционные материалы», — написала журналистка.Мадонна подчеркнула, что позже Марго связалась с ней в личных сообщениях, где написала, что наговорила много лишнего. Журналистка заявила, что выпускать интервью она не будет, подчеркнув, что из-за этой ситуации у неё большие убытки за продакшн, так как проект независимый.