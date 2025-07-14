Михаил Галустян заработал почти 287 млн рублей на своей кинокомпании
Михаил Галустян, совместно с Арменом Ананикяном, владеет кинокомпанией «Фреш фильм», которая в 2024 году заработала 286,9 миллионов рублей.
Как стало известно «Страстям», чистая прибыль составила 20,7 миллионов рублей, что больше прошлогодних 12,9 миллионов рублей. За годы работы компания выпустила фильмы «Баба Яга спасает мир», «Артек» и «Папы».
На момент новости «Фреш фильм» не имеет налоговых задолженностей или судебных разбирательств.
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