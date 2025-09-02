Магия тропы и случайная Коломна: создатели «Хайканутых» раскрыли неожиданные повороты съемок

02 сентября 2025, 15:28

Случайный визит в Коломну впечатлил блогера-миллионника Максима Гурьянова

Максим Гурьянов (Фото: Телеграм@t.me/guryan_off)

Участник и продюсер реалити-шоу «Хайканутые» рассказали, как из-за задержки рейса случайно оказалась в подмосковной Коломне, где пережили один из самых ярких эпизодов проекта. Это совпадение гости «Радио 1» называют «магией тропы».





Планируя доснять проект в Тюмени, группа из-за восьмичасовой задержки рейса приняла спонтанное решение отправиться в Коломну. Выбор был сделан с помощью жребия: официант в аэропорту вытащил бумажку с названием города.

«Мы бронируем невероятную избу... и попадаем в просто невероятную Коломну вечером», — рассказала продюсер шоу Ирина Иванова.