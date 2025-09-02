Магия тропы и случайная Коломна: создатели «Хайканутых» раскрыли неожиданные повороты съемок
Случайный визит в Коломну впечатлил блогера-миллионника Максима Гурьянова
Участник и продюсер реалити-шоу «Хайканутые» рассказали, как из-за задержки рейса случайно оказалась в подмосковной Коломне, где пережили один из самых ярких эпизодов проекта. Это совпадение гости «Радио 1» называют «магией тропы».
Планируя доснять проект в Тюмени, группа из-за восьмичасовой задержки рейса приняла спонтанное решение отправиться в Коломну. Выбор был сделан с помощью жребия: официант в аэропорту вытащил бумажку с названием города.
«Мы бронируем невероятную избу... и попадаем в просто невероятную Коломну вечером», — рассказала продюсер шоу Ирина Иванова.Участникам удалось без очереди попасть на знаменитое театрализованное шоу в Музей калача и проникнуться атмосферой города. Этот случайный визит так впечатлил блогера Максима Гурьянова из Петербурга, что он призвал всех открыть сердце для красот малых городов России.