Участники шоу «Хайканутые» рассказали о полном изменении личности после съемок

02 сентября 2025, 15:19

Максим Гурьянов (Фото: Радио 1)

Съемки реалити-шоу «Хайканутые» на Южном Урале стали для блогеров не туристическим приключением, а глубоким экзистенциальным опытом. По словам участников, они вернулись с проекта совершенно другими людьми, победив свои страхи и обнаружив «истинное я».





Максим Гурьянов рассказал «Радио 1», что пришел на проект «достаточно больным человеком» с множеством страхов, которые ему пришлось преодолевать ежедневно.

«Каждая серия этого второго сезона будет насыщена тем, что мы пытаемся не просто преодолеть себя, а ходим на грани с собственной личностью. Мы ломали себя каждый день», — поделился блогер.

«История проекта родилась год назад, мы сняли первый сезон, это был Кавказ. Возник огромный интерес вокруг этого, потому что тропы России, они все-таки изведываются. Хочется рассказывать людям о том, какая Россия на самом деле. Мы сняли первый сезон, ну и, конечно же, за ним последовал второй, на котором были отобраны самые крутые блогеры», — рассказала Иванова.