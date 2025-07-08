Макарский, Батурин, Миллер и другие сердцееды российского кино: кто они на самом деле и как выглядят их единственные жены?
На экране они — обаятельные сердцееды и герои любовных историй, но в жизни эти известные актеры выбирают верность одной женщине. Их семьи, крепкие и долгосрочные, служат примером истинной любви и преданности, вдали от громких скандалов и романов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Артём ОсиповАртем, играя роли завидных женихов на экране, долгое время не спешил связывать себя узами брака в реальной жизни. Его насыщенный график оставлял мало пространства для личного счастья. Однако встреча с Маргаритой перевернула все. Актер не только сделал предложение, но и с любовью принял сына своей супруги, а позже у них родились еще двое сыновей. Маргарита признается, что изначально профессия мужа вызывала у нее ревность. Тем не менее, Артем доказал свою преданность не словами, а делами. Сегодня их семья является ярким примером надежности и взаимопонимания.
Дмитрий МиллерВремена без киноролей Дмитрий заполнял преподаванием степа. Именно в этот период судьба свела его с актрисой Юлией Деллос. Три месяца телефонных разговоров предшествовали их первой встрече, и с тех пор они стали неразлучны. Пройдя вместе через сложные моменты невостребованности, пара узаконила свои отношения в 2009 году. Дмитрий сумел наладить контакт с сыном Юлии, а вскоре в их семье родились две дочери, что сделало их союз еще более крепким и гармоничным.
Александр ЛыковЛегендарный экранный Казанова из «Улицы разбитых фонарей» в реальной жизни нашел свою единственную любовь и женился всего один раз. История его отношений с Аллой уникальна: они познакомились во время поступления и быстро подружились. Когда Алла обратилась к Александру с просьбой о фиктивном браке для получения ленинградской прописки, Лыков, тайно влюбленный в нее, согласился. Этот «фиктивный» союз со временем превратился в настоящую любовь, которая уже более 40 лет крепко связывает их. В этом браке родились сын и дочь.
Антон МакарскийЛюбовь с первого взгляда вспыхнула на съемках мюзикла «Метро», когда Антон встретил певицу Викторию Морозову. Всего через год после знакомства пара обвенчалась. За годы совместной жизни они стали родителями двоих детей, однако путь к гармонии оказался нелегким. Ревность Антона и трудности, связанные с популярностью Виктории, особенно после успеха «Бедной Насти», не раз ставили их отношения под угрозу. Тем не менее, мудрость и глубокая любовь смогли преодолеть все преграды, укрепив их союз.
Владимир ФекленкоСлава к актеру пришла на съемках «Глухаря», где судьба свела его с талантливой гримером Камиллой. Несмотря на попытки сохранить свой роман в тайне, их чувства вскоре стали явными для окружающих. В 2010 году влюбленные узаконили свои отношения, а рождение дочери Мирославы стало знаковым событием в их жизни. Владимир, осознав важность поддержки жены, принял решение сделать паузу в своей карьере, чтобы быть рядом в этот важный момент.
Владимир ЖеребцовИстория любви Владимира Жеребцова и актрисы Анастасии Паниной напоминает захватывающий сценарий. Их встреча произошла после театрального спектакля, а совместная работа на сцене, где они исполнили роли Ромео и Джульетты, привела к романтическим отношениям. Однако их путь не обошелся без трудностей: болезненный разрыв стал испытанием для обоих. Тем не менее, время разлуки позволило Анастасии осознать глубину своих чувств. Воссоединившись, они узаконили свои отношения в 2010 году и стали счастливыми родителями дочери. С тех пор пара неразлучна и продолжает работать вместе, создавая новые творческие проекты.
Юрий БатуринВремя, проведенное без ролей, вынудило Юрия попробовать себя в различных профессиях, включая работу официантом. Именно поэтому он встретил модель Ирину. Их романтическое знакомство быстро переросло в нечто большее — предложение руки и сердца последовало уже на третьем свидании, и это решение стало судьбоносным.
С поддержкой жены Юрий смог вернуться в мир кино и добиться значительных успехов. В 2013 году его жизнь наполнилась долгожданным счастьем отцовства с рождением сына Богдана.