Макарский, Батурин, Миллер и другие сердцееды российского кино: кто они на самом деле и как выглядят их единственные жены?

08 июля 2025, 11:31

Артём Осипов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

На экране они — обаятельные сердцееды и герои любовных историй, но в жизни эти известные актеры выбирают верность одной женщине. Их семьи, крепкие и долгосрочные, служат примером истинной любви и преданности, вдали от громких скандалов и романов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Артём Осипов Дмитрий Миллер Александр Лыков Антон Макарский Владимир Фекленко Владимир Жеребцов Юрий Батурин

Артём Осипов

Артём Осипов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дмитрий Миллер

Дмитрий Миллер (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)



Александр Лыков

Александр Лыков (Фото: РИА новости/Екатерина Чеснокова)

Антон Макарский

Антон Макарский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владимир Фекленко

Владимир Фекленко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владимир Жеребцов

Владимир Жеребцов и Анастасия Панина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Юрий Батурин