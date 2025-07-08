Михаил Галустян обратился к экс-супруге, мечтающей о новом мужчине и любви

08 июля 2025, 10:21

Михаил и Виктория Галустян (фото: Instagram* @m_galustyan)

Михаил Галустян обратился к бывшей жене, которая мечтает о новом мужчине и любви. Юморист посвятил Виктории пост в личном блоге.





Весной Галустян объявил о разводе с супругой, с которой прожил в браке 18 лет. Недавно Виктория отметила 39-летие. Во время празднования она призналась, что мечтает встретить новую любовь.





«Хочу любви, но чтобы она была здоровая, взаимная! И чтобы он был богатый, красивый, молодой», – написала именинница в своих соцсетях.

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