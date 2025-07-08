Михаил Галустян обратился к экс-супруге, мечтающей о новом мужчине и любви
Михаил Галустян обратился к бывшей жене, которая мечтает о новом мужчине и любви. Юморист посвятил Виктории пост в личном блоге.
Весной Галустян объявил о разводе с супругой, с которой прожил в браке 18 лет. Недавно Виктория отметила 39-летие. Во время празднования она призналась, что мечтает встретить новую любовь.
«Хочу любви, но чтобы она была здоровая, взаимная! И чтобы он был богатый, красивый, молодой», – написала именинница в своих соцсетях.В ответ на такие откровения Галустян поздравил экс-жену с днём рождения и сделал комплимент: «С днём рождения, красотка!».
Бывшие супруги показывают идиллию после расставания, поэтому ответ Виктории не заставил себя ждать: «Спасибо, дорогой».
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