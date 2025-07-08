«Нормальные люди не бежали, как крысы»: Раиса Рязанова пристыдила Аллу Пугачеву
Рязанова пристыдила Пугачеву за «плевок в лицо» России
Раиса Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву за ее отъезд из России и резкие высказывания в адрес соотечественников. В интервью aif.ru актриса обвинила певицу в предательстве, а также поддержала Надежду Бабкину, ранее заявившую, что у коллеги «сорвало кукушку».
«Никогда ей интересы народа не были важны. Ей деньги были нужны, которые ей нес народ, оплачивая билеты на ее концерты. А она на эти деньги, как выяснилось, покупала виллы за границей», — заявила Рязанова.Звезда фильма «Москва слезам не верит» также вспомнила, как Пугачева называла россиян «холопами» и «рабами», позже отметив, что «нормальные люди не собираются возвращаться туда», подразумевая под последним Россию. В ответ она подчеркнула, что «нормальные остались со своей страной и не бежали, как крысы».
«Впрочем, она сама себя наказала. Для артиста самое страшное — это невостребованность. Кому она нужна на Кипре и в Израиле?» — добавила народная артистка РФ.Она назвала поведение Примадонны «хабалистым» и «наглым», пристыдив за «плевок в лицо» Родине, а также напомнила, что певица когда-то была всенародно любима.
«Алла, не стыдно тебе? Тебя так любили в России, тебя обожали! А ты в ответ такой плевок всем в лицо… Совесть есть?» — возмутилась актриса.