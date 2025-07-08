«Нормальные люди не бежали, как крысы»: Раиса Рязанова пристыдила Аллу Пугачеву

08 июля 2025, 08:54

Рязанова пристыдила Пугачеву за «плевок в лицо» России

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Раиса Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву за ее отъезд из России и резкие высказывания в адрес соотечественников. В интервью aif.ru актриса обвинила певицу в предательстве, а также поддержала Надежду Бабкину, ранее заявившую, что у коллеги «сорвало кукушку».







«Никогда ей интересы народа не были важны. Ей деньги были нужны, которые ей нес народ, оплачивая билеты на ее концерты. А она на эти деньги, как выяснилось, покупала виллы за границей», — заявила Рязанова.

«Впрочем, она сама себя наказала. Для артиста самое страшное — это невостребованность. Кому она нужна на Кипре и в Израиле?» — добавила народная артистка РФ.

«Алла, не стыдно тебе? Тебя так любили в России, тебя обожали! А ты в ответ такой плевок всем в лицо… Совесть есть?» — возмутилась актриса.