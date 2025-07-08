Мизулину возмутило участие Инстасамки в заседании Общественной палаты
Екатерина Мизулина возмутилась участием певицы Инстасамки в заседании Общественной палаты России. Об этом глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) написала в своём Telegram-канале.
«Как и все, считаю этот перфоманс крайне возмутительным для всего общества. Мне предлагали быть модератором этого круглого стола, я отказалась», – написала общественница.Мизулина напомнила, что в 2023 году Инстасамка обращалась к ней после отмены концертов в российских городах из-за обвинений в пропаганде запрещённых веществ и разврата. Глава ЛБИ отметила, что исполнительница не смогла ответить на несколько «неудобных вопросов» в ходе встречи с представителями родительских организаций. Также Дарью Зотееву (настоящее имя певицы) спрашивали об её позиции касаемо проведения СВО, пропаганды ЛГБТ* и военной службе её супруга Олега Еропкина, более известного как Moneyken.
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*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ