Шапочка, размытое лицо и три года тайны: как выглядит дочь Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе, которую скрывали от общественности

10 июня 2026, 16:49

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (Фото: Инстаграм* @meladzevalerian)

Публика узнала о появлении младшей наследницы Валерия Меладзе Агаты в апреле 2021 года, но вот как она выглядит — оставалось загадкой. Звёздные родители берегли ребёнка от чужих глаз: малышку показывали исключительно в шапочке, со спины или с размытым лицом. Почему Меладзе и Джанабаева прятали младшую дочь от публики и где сейчас живёт пятилетняя Агата, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Куда уехали наследники Меладзе и чем покорила публику маленькая Агата Главная ценность продюсера Меладзе

Куда уехали наследники Меладзе и чем покорила публику маленькая Агата



Агата (Фото: Инстаграм* @albinadzhanabaeva)

Главная ценность продюсера Меладзе

«Лука не даёт нам ни минуты покоя. Он музыкант до мозга костей, человек с невероятной внутренней организацией», — приводит слова Альбины «Рамблер».



Валерий Меладзе с дочкой (Фото: Инстаграм: @meladzevalerian)

«Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой, и мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни», — приводит слова Валерия Меладзе сайт «НЭН».