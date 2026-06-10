Шапочка, размытое лицо и три года тайны: как выглядит дочь Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе, которую скрывали от общественности
Публика узнала о появлении младшей наследницы Валерия Меладзе Агаты в апреле 2021 года, но вот как она выглядит — оставалось загадкой. Звёздные родители берегли ребёнка от чужих глаз: малышку показывали исключительно в шапочке, со спины или с размытым лицом. Почему Меладзе и Джанабаева прятали младшую дочь от публики и где сейчас живёт пятилетняя Агата, читайте в материале «Радио 1».
Куда уехали наследники Меладзе и чем покорила публику маленькая АгатаСемья Меладзе покинула страну в 2022 году и обосновалась в Испании. Валерий продолжает петь и гастролировать, но в свободное время старается как можно больше внимания уделять детям. Альбина же полностью посвятила себя дому и воспитанию наследников. Там же, в Испании, растёт Лука — их средний сын, который уже успел выйти на сцену вместе с отцом. Старший, Константин, осваивает дизайн в Лондоне. Однако главной и самой долгожданной радостью пары по-прежнему остаётся младшая дочь Агата. Родители решили показать ребёнка публике, когда ей исполнилось три года.
Первое видео, где девочка читает стихотворение, мгновенно вызвало восторг фанатов, отметивших её поразительное сходство с Альбиной и грузинские черты Валерия. С тех пор они стали чуть чаще делиться кадрами из жизни малышки, но по-прежнему строго дозируют публичность наследницы. Родители показывают лишь самые трогательные моменты, например, кадры с недавнего дня рождения Агаты. Девочке уже пять — и её фото в Сети собирают восторженные комментарии. Огромные выразительные глаза, мягкая полуулыбка, светлый, открытый взгляд — Агата с каждым годом становится всё больше похожей на знаменитых родителей. Фолловеры уже сейчас называют ребёнка настоящей красавицей. Агата проявляет явный артистизм: дочь звёздной пары уверенно чувствует себя перед камерой, с удовольствием декламирует стихи и позирует. Многие не сомневаются: творческий дар родителей передался ей по наследству.
Главная ценность продюсера МеладзеВалерий Меладзе воспитывает шестерых детей. Инга, Софико и Арина — от первого брака, Константин и Лука — от отношений с Альбиной Джанабаевой. Инга трудится в Москве, Софико недавно впервые стала мамой, Арина держится вдали от прессы. Сыновья подрастают творческими и целеустремлёнными.
«Лука не даёт нам ни минуты покоя. Он музыкант до мозга костей, человек с невероятной внутренней организацией», — приводит слова Альбины «Рамблер».Константин, как утверждают родители, с детства не любит быть на виду. Он не ходит на вечеринки и ведёт закрытый образ жизни. И как будущий дизайнер юноша уже создаёт различные инсталляции, которые показывает в социальных сетях.
По словам самого артиста, самое дорогое в его жизни — это дети.
«Чего бы я ни добился в жизни, сколько бы песен ни спел, в каких бы странах ни находился, я всегда остаюсь папой, и мои дети — это самое ценное и лучшее, что есть в моей жизни», — приводит слова Валерия Меладзе сайт «НЭН».