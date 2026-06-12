Нетрезвые VIP-гости сорвали концерт Меладзе в пятизвёздочном отеле Турции
В отеле Port Nature Luxury Resort Hotel в Белеке нетрезвые VIP-гости сорвали концерт Валерия Меладзе. Как сообщает Telegram-канал SHOT, компания отдыхающих прямо во время выступления просила певца передать приветы и заказать свои песни.
Меладзе пришлось прервать концерт, чтобы сделать селфи и сказать в камеру: «Привет от Алисы Сергеевны». Певец объяснил, что выступление нужно «красиво закончить», а уже потом переходить к неформальному общению. От предложения выпить с отдыхающими артист отказался.
Среди гостей вечера очевидцы заметили актрису Яну Кошкину и заслуженную артистку России Пелагею. Певица пришла послушать Меладзе с дочкой и отдыхала в VIP-зоне с бокалом шампанского. Актриса спокойно проводила время рядом.
Всего в этом отеле на летний сезон запланировано шесть концертов Меладзе и семь выступлений Леонида Агутина. Неделя отдыха на двоих в бюджетном номере стоит от 300 тысяч рублей. Роскошный люксовый номер обойдётся почти в 800 тысяч.
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