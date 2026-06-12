Нетрезвые VIP-гости сорвали концерт Меладзе в пятизвёздочном отеле Турции

12 июня 2026, 10:33

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

В отеле Port Nature Luxury Resort Hotel в Белеке нетрезвые VIP-гости сорвали концерт Валерия Меладзе. Как сообщает Telegram-канал SHOT, компания отдыхающих прямо во время выступления просила певца передать приветы и заказать свои песни.