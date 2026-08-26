26 августа 2026, 12:01

Сергей Безруков, Олег Газманов, Павел Деревянко (фото: Instagram* / s_bezrukov / oleggazmanov / PABLO_DEREVYANKO)

Многие мальчики в школьные годы воспринимают невысокий рост как серьёзное препятствие на пути к успеху. Однако взрослая жизнь быстро расставляет всё по местам: рост сам по себе не гарантирует ни профессиональных достижений, ни популярности, ни счастливой личной жизни. Истории российских знаменитостей это прекрасно подтверждают. Среди известных актёров, музыкантов и телеведущих немало мужчин, чей рост далёк от модельных стандартов. При этом они сумели добиться признания, построить успешную карьеру и завоевать любовь зрителей. А некоторые и вовсе превратили невысокий рост в характерную особенность своего образа. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Андрей Гайдулян — 162 см Евгений Стычкин — 162 см Олег Газманов — 163 см Михаил Галустян — 163 см Тимур Родригез — 165 см Павел Деревянко — 170 см Сергей Безруков — 171 см

Андрей Гайдулян — 162 см

Андрей Гайдулян и Валерия Никуленко (фото: Instagram* / gaydulyan)

Евгений Стычкин — 162 см

Евгений Стычкин (фото: Instagram* / stychkin)

Олег Газманов — 163 см

Олег Газманов с женой (фото: Instagram* / oleggazmanov)

Михаил Галустян — 163 см

Михаил Галустян и Ольга Бузова (фото: Instagram* / m_galustyan)

Тимур Родригез — 165 см

Тимур Родригез (фото: Instagram* / trodriguezzz)

«Сколько бы женщин меня ни окружало, лучше её никого не может быть», — признавался артист.

Павел Деревянко — 170 см

Павел Деревянко (фото: Instagram* / PABLO_DEREVYANKO)

Сергей Безруков — 171 см