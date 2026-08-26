Мал, да удал: топ-7 российских знаменитостей невысокого роста, добившихся большого успеха вопреки травле в школе, болезням и суровым диагнозам
Многие мальчики в школьные годы воспринимают невысокий рост как серьёзное препятствие на пути к успеху. Однако взрослая жизнь быстро расставляет всё по местам: рост сам по себе не гарантирует ни профессиональных достижений, ни популярности, ни счастливой личной жизни. Истории российских знаменитостей это прекрасно подтверждают. Среди известных актёров, музыкантов и телеведущих немало мужчин, чей рост далёк от модельных стандартов. При этом они сумели добиться признания, построить успешную карьеру и завоевать любовь зрителей. А некоторые и вовсе превратили невысокий рост в характерную особенность своего образа. Подробнее — в материале «Радио 1».
Андрей Гайдулян — 162 смСамым невысоким участником нашего топа стал актёр Андрей Гайдулян, чей рост составляет 162 сантиметра. Более того, именно эта особенность внешности во многом помогла ему получить роли, которые впоследствии сделали его знаменитым.
Широкую известность Гайдуляну принесли сериалы «Универ» и «СашаТаня». Когда создатели только приступали к работе над этими ситкомами, никто не мог предположить, насколько популярными они станут у российского зрителя. Однако довольно быстро выяснилось, что публике близок именно такой герой: невысокий, не слишком спортивный, но при этом решительный, обаятельный, добродушный и обладающий добрыми глазами.
Гайдулян создал образ Саши Сергеева, который сумел покорить миллионы зрительниц. Его герой оказался совершенно не похож на классического экранного красавца, однако именно в этом и заключалась его привлекательность.
Гайдулян пережил тяжёлую болезнь, но сумел справиться с ней и вернуться к работе. Позже в его жизни начался новый этап: актёр занялся собственным бизнесом и решил попробовать силы в Голливуде.
Личная жизнь актера прямо сейчас находится на пике обсуждения в СМИ. В августе 2026 года Гайдулян рассекретил свой новый роман после развода со второй женой Александрой Велескевич. Его новой возлюбленной стала 32-летняя Валерия Никуленко.
Евгений Стычкин — 162 смЕщё один известный российский актёр с ростом 162 сантиметра — Евгений Стычкин. В молодости артист вряд ли мог предположить, что невысокий рост со временем станет одной из узнаваемых особенностей его экранного образа.
Стычкин сумел доказать, что внешние параметры совершенно не мешают актёру воплощать на экране совершенно разных героев. В его фильмографии есть и брутальные сотрудники органов, и уверенные в себе следователи, и исторические персонажи, включая Владимира Ленина.
Особенно много внимания к росту артиста возникло после выхода комедии «От 180 и выше». Журналисты неоднократно спрашивали Стычкина, испытывал ли он комплексы из-за своего роста. Однако актёр не позволил этой теме определять своё отношение к себе и своей профессии.
Со временем Стычкин научился использовать свою внешность как часть актёрского инструментария. Его харизма, энергетика и способность убедительно перевоплощаться позволяют зрителю воспринимать персонажа прежде всего через характер и поступки, а не через цифры в сантиметрах.
Олег Газманов — 163 смРост Олега Газманова составляет около 163 сантиметров, однако на сцене артист совершенно не производит впечатления невысокого человека. Напротив, его спортивная форма, физическая подготовка и невероятная энергия неизменно привлекают внимание публики.
Газманов способен выполнять сложные акробатические элементы, которые под силу далеко не каждому молодому человеку. Он садится на шпагат, делает сальто и проводит двухчасовые концерты с живым звуком, сохраняя при этом впечатляющую физическую активность.
Именно сценическая энергетика артиста заставляет зрителей практически забывать о его росте. Его выступления давно стали узнаваемой частью образа, а спортивная форма только подчёркивает физическую выносливость певца.
Сам Газманов относится к своему росту с юмором и даже находит в нём практические преимущества. Например, невысокому человеку проще чувствовать себя комфортно в самолёте, чем пассажиру с очень высоким ростом. Кроме того, во время съёмок в кино он шутит, что никому не загораживает экран.
Михаил Галустян — 163 смРост Михаила Галустяна также составляет около 163 сантиметров, но это совершенно не помешало артисту создать целую галерею популярных экранных персонажей. Более того, невысокий рост постепенно превратился в одну из характерных особенностей его комедийного образа.
Широкую известность Галустян получил благодаря КВН. Затем он стал резидентом Comedy Club, а настоящую всенародную популярность ему принесло участие в проекте «Наша Russia». Созданные им персонажи быстро полюбились зрителям и стали частью российского культурного пространства.
Успех комедийных образов привлёк к Галустяну внимание режиссёров и продюсеров. Вскоре артист начал активно сниматься в кино и сериалах, окончательно закрепив за собой статус востребованного актёра.
Невысокий рост не помешал Галустяну и в личной жизни. Он смог завоевать сердце Виктории, которая стала его женой. Супруги прожили вместе 18 лет и воспитали двух дочерей. Позже стало известно о расставании пары. В июле 2026 года Михаил Галустян официально женился во второй раз. Его избранницей стала визажистка Лилия Киосе.
При этом Галустян продолжает активно работать, оставаясь востребованным артистом и обаятельным мужчиной. Его история ещё раз показывает, что харизма и чувство юмора способны полностью изменить восприятие внешних особенностей.
Тимур Родригез — 165 смРост Тимура Родригеза составляет около 165 сантиметров. При этом артист давно привык находиться в центре внимания и совершенно не выглядит человеком, которого могли бы смущать собственные физические параметры.
Родригез известен как шоумен, певец, телеведущий и актёр. Он принимал участие в проектах КВН, Comedy Club, «Один в один» и «Ледниковый период». Его отличают яркая внешность, обаяние и сильная энергетика.
Вокруг артиста нередко оказываются эффектные женщины модельной внешности, многие из которых значительно выше его. Однако рядом с высокими красавицами Родригез не выглядит нелепо или неуверенно. Напротив, харизма позволяет ему оставаться главным центром внимания.
При этом сам артист неоднократно подчёркивал, что несмотря на популярность у женщин остаётся верным мужем и примерным семьянином. Родригез с любовью говорит о своей супруге и уверяет, что среди всех окружающих его женщин ему никто не нужен больше неё.
«Сколько бы женщин меня ни окружало, лучше её никого не может быть», — признавался артист.Позже супруги развелись, а 26 июня 2026 года Родригез женился на актрисе Кате Кабак.
Павел Деревянко — 170 смРост Павла Деревянко составляет около 170 сантиметров, но его актёрские возможности позволяют ему воплощать на экране персонажей самых разных типов и эпох. Причём иногда артист играет людей, которые значительно превосходили его по росту.
Один из наиболее показательных примеров — образ Михаила Ломоносова. Согласно приведённым в источнике историческим данным, рост Ломоносова составлял 199 сантиметров. Однако Деревянко удалось убедительно воплотить этот образ, несмотря на существенную разницу в физических параметрах.
Актёр добился серьёзных профессиональных успехов не только благодаря природному таланту. Он также уделяет большое внимание физической подготовке. Ещё в молодости Деревянко серьёзно занимался культуризмом и освоил систему тренировок Арнольда Шварценеггера. Благодаря этому актёр смог сформировать хорошую физическую форму и поддерживать её с помощью регулярных нагрузок.
Однако главным преимуществом Деревянко остаются не мышцы и не внешние данные. Актёр умеет полностью погружаться в образ, практически растворяясь в персонаже. Его харизма, энергетика и способность перевоплощаться позволяют зрителю воспринимать героя прежде всего как самостоятельную личность.
Сергей Безруков — 171 смЗамыкает топ Сергей Безруков, чей рост составляет около 171 сантиметра. В детстве актёр воспринимал невысокий рост гораздо болезненнее. В школьные годы он был самым маленьким мальчиком в классе и сильно переживал из-за этого.
Не исключено, что подобный опыт в дальнейшем подтолкнул Безрукова к постоянной работе над собой и развитию актёрских навыков. Сегодня его статус одного из наиболее востребованных российских актёров практически не вызывает вопросов.
Зритель, который не знает реального роста Безрукова, может и вовсе не обратить на него внимания. Артист хорошо знает особенности работы в кадре и умеет выбирать выгодные ракурсы, благодаря которым выглядит выше. Даже рядом с Гариком Харламовым, который примерно на 15 сантиметров выше него, Безруков способен выглядеть достаточно внушительно.
Но главным секретом его успеха остаётся не работа камеры. Безруков умеет создавать сильные и убедительные характеры, которые полностью захватывают внимание зрителя.
Яркий пример — Саша Белый из сериала «Бригада». Его герой легко подчинял своему влиянию более высоких товарищей и соперников. Рост при этом совершенно не воспринимался как недостаток: силу, властность и энергию персонажа определяли его характер и поступки.