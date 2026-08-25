Бизнес Филиппа Киркорова сохранил прибыльность при снижении выручки до 84 млн

25 августа 2026, 22:40

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Компания «Филипп Киркоров Продакшн», которую певец основал в апреле 2003 года, отчиталась о выручке в 118 миллионов рублей по итогам 2025 года. Об этом информирует Telegram-канал «Звездач».