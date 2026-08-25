Бизнес Филиппа Киркорова сохранил прибыльность при снижении выручки до 84 млн
Компания «Филипп Киркоров Продакшн», которую певец основал в апреле 2003 года, отчиталась о выручке в 118 миллионов рублей по итогам 2025 года. Об этом информирует Telegram-канал «Звездач».
Чистая прибыль организации сократилась почти в два раза и достигла 84 миллионов рублей. Несмотря на падение финансовых показателей, бизнес артиста сохраняет прибыльность.
Основной вид деятельности фирмы — исполнительское искусство. Кроме того, компания производит кино- и видеопродукцию, занимается рекламой и организует культурные и развлекательные события.
За более чем двадцатилетнюю историю «Филипп Киркоров Продакшн» фигурировала в четырёх арбитражных разбирательствах на общую сумму около 1,96 миллиона рублей, преимущественно в роли третьего лица. В судах общей юрисдикции сейчас рассматриваются ещё четыре иска.
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