Легендарная «королева кантри» Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет

26 августа 2026, 00:07

Легендарная американская кантри-певица и актриса Долли Партон умерла в возрасте 80 лет

Долли Партон (Фото: Instagram* @dollyparton)

Великая американская певица, актриса и филантроп Долли Партон, известная как «королева кантри», ушла из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщил её племянник Брайан Сивер, записав для фанатов видеообращение, которое выложили в личном блоге звезды.





Долли Партон начала музыкальную карьеру в середине 1950-х, однако широкое признание пришло к ней в 1967 году с песней Dumb Blonde. Хит Партон Jolene (1973) вошёл в списки величайших песен кантри и всех времён по версии Rolling Stone.



Долли Партон (Фото: Instagram* @dollyparton) Знаменитость умела играть на различных инструментах, включая цимбалы, банджо, гитару, скрипку, фортепиано и саксофон. Хотя Партон никогда не отрицала влияние популярных звёзд кантри на свое творчество, главным источником вдохновения она считала семью и общество.





«Наследие Долли Партон — это любовь, сострадание и несгибаемая стойкость. За семь десятилетий творческого пути она стала примером для подражания для множества артистов и слушателей благодаря своей музыке и непоколебимому стремлению сделать мир лучше», — говорится в личном блоге «королевы кантри».