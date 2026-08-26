Легендарная «королева кантри» Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет
Великая американская певица, актриса и филантроп Долли Партон, известная как «королева кантри», ушла из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщил её племянник Брайан Сивер, записав для фанатов видеообращение, которое выложили в личном блоге звезды.
Долли Партон начала музыкальную карьеру в середине 1950-х, однако широкое признание пришло к ней в 1967 году с песней Dumb Blonde. Хит Партон Jolene (1973) вошёл в списки величайших песен кантри и всех времён по версии Rolling Stone.
Знаменитость умела играть на различных инструментах, включая цимбалы, банджо, гитару, скрипку, фортепиано и саксофон. Хотя Партон никогда не отрицала влияние популярных звёзд кантри на свое творчество, главным источником вдохновения она считала семью и общество.
«Наследие Долли Партон — это любовь, сострадание и несгибаемая стойкость. За семь десятилетий творческого пути она стала примером для подражания для множества артистов и слушателей благодаря своей музыке и непоколебимому стремлению сделать мир лучше», — говорится в личном блоге «королевы кантри».Партон была замужем лишь один раз и пережила своего супруга Карла Томаса Дина, который скончался в прошлом году. Их брак продлился почти 60 лет. Муж звезды никак не был связан с шоу-бизнесом и избегал публичности.
Племянник певицы Брайан Сивер, который также возглавлял службу охраны знаменитости, не уточнил причину её смерти. При этом известно, что в мае 2026 года сама Партон отменила предстоящие концерты, объяснив это многолетним лечением от камней в почках, но выразила надежду на возвращение к активной жизни. Она не прекращала работать до последних дней — на сентябрь у звезды были запланированы три выступления в Лас-Вегасе. Всего за свою карьеру Партон записала более тысячи песен.