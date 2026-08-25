«Химии не случилось»: Критик жёстко прошёлся по дуэту Валерия Леонтьева и Севиль
Критик Бабичев: дуэт Леонтьева и Севиль на «Новой волне» выглядел неубедительно
Музыкальный критик Евгений Бабичев раскритиковал дуэт Валерия Леонтьева и Севиль на «Новой волне».
В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что не увидел «химии» между артистами, а певица выглядела «робкой ученицей» рядом с мэтром.
«Насколько я знаю, этот дуэт придумал Филипп Киркоров. Севиль и Леонтьеву не хватило времени на подготовку — их знакомство произошло на репетиции буквально в день выступления. Севиль очевидно старалась не затеряться на фоне мастера, но у неё не получилось. Леонтьев мог смело отказаться от дуэта», — отметил Бабичев.Критик добавил, что удачные переосмысления старых песен возможны, как в случае с Николаем Носковым, который в 1990-х перепел хит Леонтьева «Дельтаплан» — и получилось убедительно. Однако качественные дуэты и новые аранжировки, по словам эксперта, требуют тщательной подготовки и не делаются наспех.