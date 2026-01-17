«Маленькая смерть» с Дужниковым, большой скандал с наркотиками и укусом полицейского: какие тайны скрывает Кристина Бабушкина?
Кристине Бабушкиной, известной зрителям по яркой роли генеральши Валентины в «Беспринципных» и работам в театре и кино, 18 января исполняется 48 лет. Начав путь в далеком Иркутске и преодолев тяжелую травму, она достигла статуса одной из самых востребованных артисток. За свою карьеру актриса сыграла более ста ролей, однако в последние годы её жизнь омрачилась крупным скандалом, который поставил под угрозу её профессиональную деятельность. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Кристины БабушкинойКристина Бабушкина родилась 18 января 1978 года в Иркутске в семье музыкантов. С детства её окружала творческая атмосфера: отец играл на гобое в оркестре, а мать руководила камерным хором. Интерес к актёрству проявился рано: она посещала театральную студию, играла в КВН и даже в 15 лет тайно поступила в Иркутское театральное училище.
Однако на втором курсе её жизнь круто изменила серьёзная автокатастрофа. Правую ногу пришлось буквально «собирать по кусочкам», два года ушло на лечение и реабилитацию. Педагоги советовали забыть о сцене, но Кристина проявила невероятную волю.
«Наверное, эта история была мне дана на какое-то преодоление, чтобы ещё больше закалить характер», — цитирует актрису издание Starhit.ru.
В 1998 году Бабушкина отправилась покорять Москву и поступила в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова. Переезд из провинции в центр столицы стал для неё полётом в космос. Она жила в общежитии на Тверской, училась в Камергерском переулке и была потрясена, оказавшись среди мэтров вроде Калягина и Мягкова.
Талант Бабушкиной был замечен сразу: за роль Василисы в спектакле «На дне» в «Табакерке» она получила премию «Дебют». В 2002 году, после окончания учёбы, её приняли в труппу МХТ имени А. П. Чехова, где она служит уже более двух десятилетий.
В кино Бабушкина дебютировала в 2001 году. Путь к широкой известности был долгим: она сыграла почти в сотне фильмов и сериалов, включая картины «Земский доктор», «Кровавая барыня» и «Примадонна». Прорывом стала роль в сатирическом сериале «Беспринципные», где она создала запоминающийся образ генеральши Валентины Хадяковой.
«Мне стоило сняться в ста фильмах, попасть в "Беспринципные" и только потом стать популярной», — с иронией замечала актриса в интервью для «Российской газеты».
Личная жизнь БабушкинойПервым мужем Кристины Бабушкиной стал актёр Станислав Дужников. Их брак, в котором в 2007 году родилась дочь Устинья, продлился около семи лет и распался в 2012 году. Расставание далось непросто.
«Говорят, расставание — маленькая смерть. Ты не знаешь, что ждёт тебя впереди», — признавалась Кристина.
Тем не менее, им удалось сохранить нормальные отношения ради дочери.
В 2017 году Бабушкина вышла замуж во второй раз — за бизнесмена Андрея Гацунаева, работающего в энергетической компании. Свадьба была пышной и собрала множество знаменитостей. Актриса с теплом отзывалась о муже:
«Я рада, что рядом со мной настоящий мужчина, с которым я могу позволить себе быть слабой, безответственной».
Она также отмечала, что у него сложились прекрасные отношения с её дочерью Устиньей, которая, к слову, планирует идти по стопам родителей и учится школе-студии МХАТ.
Громкий скандал: задержание, суд и последствия для карьерыИдиллию разрушил громкий инцидент, произошедший 16 июня 2023 года. Кристина Бабушкина и её муж Андрей Гацунаев были задержаны в центре Москвы. В их машине при проверке был обнаружен подозрительный белый порошок, позже идентифицированный как наркотическое средство. По информации СМИ, Гацунаев оказал сопротивление и даже укусил полицейского за палец, пытаясь избавиться от улик.
В результате против бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статьям о хранении наркотиков и применении насилия к представителю власти. Его отправили под домашний арест, а в сентябре 2023 года суд признал его виновным и назначил штраф в размере 200 000 рублей. В отношении самой Кристины Бабушкиной дело возбуждено не было, её допросили в качестве свидетеля. Однако, по данным некоторых изданий, одно время её даже объявляли в розыск. Мать Гацунаева утверждала, что супругов подставили, а порошок мог принадлежать кому-то из гостей, праздновавших день рождения её сына.
Этот скандал немедленно отразился на профессиональной жизни актрисы. Так, Театр имени Ермоловой отменил спектакль с её участием без объяснения причин, а в МХТ её роль в одной из постановок стала играть другая актриса. В прессе открыто заговорили о том, что карьера Бабушкиной «повисла на волоске».
Как сейчас живет актрисаНесмотря на пережитые потрясения, Кристина Бабушкина продолжает работать. Её фильмография пополняется новыми проектами. Среди работ 2024-2025 годов — продолжение франшизы «Беспринципные» («Беспринципные 4» и «Беспринципные. Непреклонный возраст»), «Алиса в стране чудес» и «Роковой подарок», а также новогодняя комедия «Ёлки 11». В настоящее время в производстве находятся картины «Блогерши», «Мальчики с Колымы», «ПВЗ» и «Скуф».
Сегодня Кристина Бабушкина проживает в Москве со своей семьёй. При этом у семьи есть дом за городом, где они проводят время на природе. Тем не менее, Иркутск и Байкал остаются для актрисы важными местами силы, куда она регулярно приезжает, чтобы навестить родственников и отдохнуть.
«Я каждое лето бываю в Иркутской области. Помимо того что вожу свою дочку Стешу к моим родителям, мне обязательно нужно искупаться в Байкале. Это для меня священное действо. Я реально питаюсь от него энергией. Многое прошу у озера. Загадываю желания. Существует поверье: в Байкал нужно заходить целиком, смывая с себя всё негативное. Просто помочить ноги в озере — это кощунство. Даже если вода холодная. Я следую традициям. А если вдруг по каким-то причинам мне не удается побывать на родине, мне кажется, что я без сил», — делилась актриса в интервью изданию «Новый очаг».