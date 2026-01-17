17 января 2026, 13:57

Кристина Бабушкина (Фото: Instagram*@ kristina.babushkina)

Кристине Бабушкиной, известной зрителям по яркой роли генеральши Валентины в «Беспринципных» и работам в театре и кино, 18 января исполняется 48 лет. Начав путь в далеком Иркутске и преодолев тяжелую травму, она достигла статуса одной из самых востребованных артисток. За свою карьеру актриса сыграла более ста ролей, однако в последние годы её жизнь омрачилась крупным скандалом, который поставил под угрозу её профессиональную деятельность. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Кристины Бабушкиной Личная жизнь Бабушкиной Громкий скандал: задержание, суд и последствия для карьеры Как сейчас живет актриса



Биография Кристины Бабушкиной

«Наверное, эта история была мне дана на какое-то преодоление, чтобы ещё больше закалить характер», — цитирует актрису издание Starhit.ru.

Николай Фоменко и Кристина Бабушкина (Фото: Instagram*@kristina.babushkina)

«Мне стоило сняться в ста фильмах, попасть в "Беспринципные" и только потом стать популярной», — с иронией замечала актриса в интервью для «Российской газеты».

Личная жизнь Бабушкиной

Станислав Дужников с дочерью Устиньей (Фото: Instagram*@ stas_duzhnikov)

«Говорят, расставание — маленькая смерть. Ты не знаешь, что ждёт тебя впереди», — признавалась Кристина.

«Я рада, что рядом со мной настоящий мужчина, с которым я могу позволить себе быть слабой, безответственной».

Громкий скандал: задержание, суд и последствия для карьеры

Кристина Бабушкина и Андрей Гацунаев (Фото: Instagram*@kristina.babushkina)

Как сейчас живет актриса

Кристина Бабушкина (Фото: Instagram*@ kristina.babushkina)

«Я каждое лето бываю в Иркутской области. Помимо того что вожу свою дочку Стешу к моим родителям, мне обязательно нужно искупаться в Байкале. Это для меня священное действо. Я реально питаюсь от него энергией. Многое прошу у озера. Загадываю желания. Существует поверье: в Байкал нужно заходить целиком, смывая с себя всё негативное. Просто помочить ноги в озере — это кощунство. Даже если вода холодная. Я следую традициям. А если вдруг по каким-то причинам мне не удается побывать на родине, мне кажется, что я без сил», — делилась актриса в интервью изданию «Новый очаг».