«Можно было эти смерти предотвратить»: Виктория Боня высказалась о гибели мужчин в горах

17 января 2026, 13:39

Боня объяснила, почему мужчины-альпинисты погибают чаще женщин

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня, давно увлекающаяся экстремальным альпинизмом, вновь вызвала бурную реакцию в сети своими откровенными высказываниями о трагедиях в горах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Телеведущая регулярно публикует в соцсетях кадры со сложных восхождений и не скрывает даже самые жёсткие моменты экспедиций. Ранее пользователей возмутило, что Боня показывала фотографии погибших скалолазов прямо с места событий, однако сама она уверена: в этом нет ничего неэтичного.



По словам Виктории, подобные публикации — не ради хайпа, а ради осознания реальных рисков. Более того, за время своих восхождений она пришла к выводу, что многие трагедии можно было предотвратить.





«Я поняла, что можно было эти смерти предотвратить, я это увидела. Лежит мужчина лицом на спуск, он даже не от холода, а от усталости умер», — рассказала Боня.