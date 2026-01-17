«Выезд на работу — это праздник»: Агата Муцениеце вернулась к съёмкам после третьих родов
Агата Муцениеце снова приступила к работе — и это её первый выход на съёмочную площадку после третьих родов. Об этом она сообщила в своём блоге.
По словам Агаты, возвращение к работе стало для неё особенным моментом. Возможность одной ехать в машине и просто побыть со своими мыслями подарила ей новые ощущения.
Муцениеце отметила, что для многих многодетных мам такой выезд — это не только смена обстановки, но и маленький праздник, возможность отдохнуть и уделить время себе.
Также актриса подчеркнула важность баланса между семьей и карьерой, назвав его главным ключом к гармонии и счастью.
