«Выезд на работу — это праздник»: Агата Муцениеце вернулась к съёмкам после третьих родов

Агата Муцениеце откровенно рассказала о жизни многодетной мамы
Агата Муцениеце (Фото: Instagram* / @agataagata)

Агата Муцениеце снова приступила к работе — и это её первый выход на съёмочную площадку после третьих родов. Об этом она сообщила в своём блоге.



По словам Агаты, возвращение к работе стало для неё особенным моментом. Возможность одной ехать в машине и просто побыть со своими мыслями подарила ей новые ощущения.

Муцениеце отметила, что для многих многодетных мам такой выезд — это не только смена обстановки, но и маленький праздник, возможность отдохнуть и уделить время себе.

Также актриса подчеркнула важность баланса между семьей и карьерой, назвав его главным ключом к гармонии и счастью.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
