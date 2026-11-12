12 ноября 2026, 15:23

Елена Цыплакова (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Елена Цыплакова прославилась еще в юности благодаря роли в картине «Не болит голова у дятла». Позже она покорила зрителей в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», а затем стала режиссёром. В жизни артистки нашлось место и тяжёлой болезни, и семейным испытаниям. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и первые роли Елены Цыплаковой Фильмы и работа в театре Режиссёрская карьера Елены Цыплаковой Малярия и последствия болезни Личная жизнь Елены Цыплаковой Елена Цыплакова в последние годы

Детство и первые роли Елены Цыплаковой

Фильмы и работа в театре

Елена Цыплакова (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Режиссёрская карьера Елены Цыплаковой

Малярия и последствия болезни

Личная жизнь Елены Цыплаковой

Елена Цыплакова в последние годы