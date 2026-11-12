Малярия, 112 кг и несбывшаяся мечта о материнстве: через что прошла звезда «Школьного вальса» Елена Цыплакова?
Елена Цыплакова прославилась еще в юности благодаря роли в картине «Не болит голова у дятла». Позже она покорила зрителей в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», а затем стала режиссёром. В жизни артистки нашлось место и тяжёлой болезни, и семейным испытаниям. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и первые роли Елены ЦыплаковойЕлена Цыплакова родилась 13 ноября 1958 года в Ленинграде. Её родители работали художниками-графиками. Детство будущей артистки омрачила болезнь отца: у него развилась открытая форма туберкулёза. Поэтому девочке дважды в год приходилось надолго уезжать в оздоровительный интернат.
В школе Елена интересовалась математикой и химией, занималась спортом и любила искусство. С миром кино её познакомила режиссёр Динара Асанова, жена друга семьи Николая Юдина. В 15 лет Цыплакова снялась в картине Асановой «Не болит голова у дятла». Она сыграла Ирину Фёдорову — первую красавицу класса. После выхода фильма актриса получила новые предложения от режиссёров.
Фильмы и работа в театреПосле школы Елена поступила в ГИТИС с первой попытки и продолжила сниматься. Одной из её заметных работ стала мелодрама «Школьный вальс». Актриса сыграла независимую и упрямую Зосю Кнушевицкую. Характер героини оказался близок самой исполнительнице. Совмещать учёбу и съёмки молодой артистке оказалось непросто. В итоге она перешла на актёрский факультет ВГИКа сразу на третий курс, а позже освоила и профессию режиссёра.
По приглашению Натальи Вилькиной и Юрия Соломина Цыплакова пришла в Малый театр. На его сцене она выступала шесть лет. Затем артистка ушла из труппы, чтобы посвятить себя дипломной режиссёрской работе. Большую популярность Елене принесла роль Кэтти в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». Однако сама исполнительница стремилась к более сложным образам. Позже Динара Асанова предложила ей роль в драме «Никудышная», где она раскрыла другую сторону своего таланта.
Режиссёрская карьера Елены ЦыплаковойВ 1988 году Цыплакова сняла короткометражный фильм «Гражданин убегающий». Картину положительно оценили коллеги и критики, а режиссёр Карен Шахназаров пригласил её в творческое объединение «Старт». Следующей работой Елены стала драма «Камышовый рай». Фильм принёс ей признание и фестивальные награды, в том числе один из призов фестиваля в Сан-Себастьяне. Картина вызвала споры: одни критики сочли режиссёрскую манеру слишком жёсткой, другие отметили искренность и смелость автора. Позже Цыплакова работала над сериалом «Семейные тайны», проектом «Пока станица спит» и драмой «Несломленная». В 2023 году она выступила режиссёром и актрисой многосерийной мелодрамы «Дорога к счастью».
Малярия и последствия болезниВ 1985 году во время поездки за границу Елена Цыплакова заболела африканской малярией. Врачи не сразу распознали инфекцию. По словам артистки, после приступа ей потребовалась операция, из-за последствий которой она не смогла иметь детей. Болезнь отразилась и на внешности актрисы: она значительно прибавила в весе. Позже Цыплакова рассказала, что в тот период весила 112 килограммов.
Личная жизнь Елены ЦыплаковойПервым мужем актрисы стал её коллега по Малому театру Сергей. Этот брак продлился меньше года. Позже у Цыплаковой сложились отношения с актёром Виталием Соломиным. Пара рассталась после того, как Елена узнала о рождении у возлюбленного второго ребёнка.
В 1984 году артистка состояла в отношениях с врачом-стоматологом Сергеем Липцом. Позже они расстались. Цыплакова признавалась, что пережить отсутствие детей ей помогла вера. В передаче «Жизнь и судьба» она рассказала, что у неё много крестников. В 2005 году Елена вышла замуж за Павла Щербакова, а через три года супруги обвенчались в московском храме Петра и Павла. У Павла есть дочь Юлия от предыдущих отношений. Актриса тепло относится к падчерице.