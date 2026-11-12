«Имеет право»: заслуженный юрист России оценил прошение Чекалиной к Путину

12 ноября 2026, 14:00

Юрист Соловьёв: Решение о помиловании Лерчек остается за Путиным

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал информацию о том, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании. По словам эксперта, такое полномочие главы государства закреплено в статье 89 Конституции и представляет собой исключительный официальный акт, принимаемый в отношении конкретного лица.





Как пояснил Соловьёв в беседе с RT, помилование может выражаться как в освобождении от наказания, так и в его смягчении, а также в снятии судимости с лица, уже отбывшего наказание. Юрист подчеркнул, что это не пересмотр приговора, а особый вид правоприменительного решения, для которого не требуется судебное решение. При этом помилование не является реабилитирующим основанием — впоследствии человек не может ходатайствовать о возмещении вреда или компенсации от государства. Собеседник RT отметил, что решение в отношении Чекалиной остаётся на усмотрение президента.





«Я думаю, будет собрана вся информация и доложена соответствующим образом. Есть информация о наличии заболевания — это является, в принципе, основанием, которое исключает отбывание наказания. Потому что оно находится в перечне заболеваний, которые исключают возможность осуждённого находиться в исправительной колонии. Каждый имеет право обратиться за таким помилованием», — заключил он.