Сын принцессы Уэльской продемонстрировал публике свой талант

12 ноября 2026, 12:26

13-летний принц Джордж показал публике свой талант

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Рисунок птицы, созданный старшим сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон, впервые появился на страницах британского журнала Country Life. На иллюстрации 13-летний принц Джордж изобразил зимородка с зелёно-жёлтым оперением, сидящего на ветке.