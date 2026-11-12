Сын принцессы Уэльской продемонстрировал публике свой талант
Рисунок птицы, созданный старшим сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон, впервые появился на страницах британского журнала Country Life. На иллюстрации 13-летний принц Джордж изобразил зимородка с зелёно-жёлтым оперением, сидящего на ветке.
Наследник британского престола нарисовал эту работу около года назад, однако широкой публике её представили только сейчас. Рисунок вошёл в специальный выпуск издания, приглашённым редактором которого стал принц Уильям. Номер посвящён защите окружающей среды.
Известно, что Джордж увлекается рисованием с раннего детства. В 2022 году Кейт Миддлтон и принц Уильям уже делились одной из работ сына — тогда мальчик нарисовал северного оленя к Рождеству. Интерес к искусству проявляет и мать будущего короля: Кейт Миддлтон изучала историю искусств в университете.
Ранее знаменитость надела платье в горошек и вышла в свет с принцем Уильямом. Ей уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж.
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