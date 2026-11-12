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Сергей Белоголовцев развелся с женой после 35 лет брака

Актер Сергей Белоголовцев официально развелся
Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Шоумен Сергей Белоголовцев развелся с супругой после 35 лет брака. Об этом пишет телеграм-канал «МК: срочные новости».



Развод официально оформил мировой судья участка №378 Пресненского района Москвы. Незадолго до этого Белоголовцев перенес инсульт — жена и трое сыновей выхаживали его.

Однако сохранить брак это не помогло. Наталья Белоголовцева позднее рассказывала, что узнала о намерении мужа стать холостым из уведомления на «Госуслугах».

Ранее Сергей Белоголовцев вернулся к работе после новостей об инсульте и параличе. Звезда сериала «33 квадратных метра» успокоил поклонников.

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