«Обстоятельства сильнее»: Стало известно об отмене концертов Глюкозы

27 января 2026, 22:14

Концерты певицы Глюкозы в Казахстане отменились

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Глюкоза сообщила об отмене концертов в Казахстане. Выступления, запланированные на 7 февраля в Алматы и 8 февраля в Астане, не пройдут.





В личном блоге певица Наталья Чистякова-Ионова пояснила, что организаторы перестали выходить на связь. Также она опубликовала контакты агентства и человека, который вёл переговоры, и заранее уточнила порядок возврата.





«Мы сделали всё, чтобы исправить ситуацию и встретиться с вами, но обстоятельства сильнее», — поделилась исполнительница.