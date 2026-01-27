Богомолов впервые прокомментировал назначение и.о. ректора Школы-студии МХАТ

27 января 2026, 17:35

Константин Богомолов (Фото: iStock/Артем Пряхин)

Режиссёр и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов впервые публично высказался о своём назначении исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. В беседе с «Московским комсомольцем» он заявил, что не видит проблемы в совмещении управленческой и творческой работы и попросил не сомневаться в его силах.





По словам Богомолова, он привык работать в интенсивном режиме и рассматривает профессиональную деятельность как источник энергии. Режиссёр подчеркнул, что намерен продолжать руководить театром, считая полезным одновременное участие в практическом театральном процессе и образовательной сфере.





«Это сообщающиеся сосуды. Я действующий режиссёр и на практике имею дело с результатами работы театральных вузов, поэтому кровно заинтересован в том, чтобы эти результаты были исключительными», — отметил он.