Богомолов впервые прокомментировал назначение и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Режиссёр и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов впервые публично высказался о своём назначении исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. В беседе с «Московским комсомольцем» он заявил, что не видит проблемы в совмещении управленческой и творческой работы и попросил не сомневаться в его силах.
По словам Богомолова, он привык работать в интенсивном режиме и рассматривает профессиональную деятельность как источник энергии. Режиссёр подчеркнул, что намерен продолжать руководить театром, считая полезным одновременное участие в практическом театральном процессе и образовательной сфере.
«Это сообщающиеся сосуды. Я действующий режиссёр и на практике имею дело с результатами работы театральных вузов, поэтому кровно заинтересован в том, чтобы эти результаты были исключительными», — отметил он.
Богомолов также подчеркнул, что его опыт позволит готовить «первоклассных и оснащённых» специалистов не только для театра, но и для киноиндустрии, включая актёров, менеджеров и сценографов. Режиссёр добавил, что намерен работать «на благо столицы» и развивать систему театрального образования, несмотря на критику и споры вокруг его назначения.