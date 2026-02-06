Мама вышла из психбольницы, а брат — из тюрьмы: трагическая судьба певицы Аниты Цой. Из-за чего у нее был кризис в отношениях с мужем?
Анита Сергеевна Цой — российская певица, композитор, поэтесса, телеведущая, предприниматель и филантроп корейского происхождения. Народная артистка Российской Федерации, обладательница восьми премий «Золотой граммофон» и двух статуэток «Овация». В 2021 году ей присвоили звание народной артистки РФ — итог многолетней творческой деятельности, профессионального труда и преодолённых жизненных испытаний. 7 февраля Аните Цой исполняется 55 лет. О биографии и личной жизни артистки — в материале «Радио 1».
Биография Аниты Цой: детство и семьяАнна Ким родилась в Москве 7 февраля 1971 года. Имя будущей певице дали в честь героини романа Ромена Роллана «Очарованная душа» — Аннет Ривьер. С ранних лет Анна была приучена к ответственности и труду. Её мать воспитывала дочь одна: отец, Сергей Ким, ушёл из семьи, когда девочке был всего год.
Спустя много лет они встретилис в эфире одного из телевизионных шоу, однако восстановить тёплые отношения не удалось. По словам артистки, после первоначального ощущения надежды общение вновь зашло в тупик: отец начал обвинять её мать в распаде семьи.
«Я помню, как пришла на передачу, как мы поговорили. Тогда было такое теплое ощущение, казалось, что все получится. А потом папа начал обвинять мою маму в том, что у них не сложилось. Я чувствовала себя беззащитной, ведь тогда на шоу должны ходить два человека, выяснять, кто прав, а кто виноват. Позже вскрылось, что он ходил туда за деньги. Так что наши отношения холодные и сдержанные», — делилась артистка.Во втором браке у папы будущей звезды родился сын, которого Анита видела лишь несколько раз в жизни. Известно, что молодой человек три года отбывал наказание в тюрьме за хранение наркотических средств.
Травля и музыка: школьные годы Аниты ЦойДетский сад и школьные годы стали для Анны Ким периодом серьёзных испытаний. Сверстники нередко подвергали её насмешкам и оскорблениям, причиной которых становилось её национальное происхождение. Отсутствие друзей и постоянное давление со стороны окружения формировали в маленькой девочке замкнутость и чувство одиночества.
Спасением для нее стала музыка. Обладая хорошим слухом, Анна рано начала заниматься в музыкальной школе — по инициативе матери, прекрасно игравшей на фортепиано. Однако и здесь не обошлось без драматичных эпизодов. Преподаватель по скрипке применял жёсткие методы обучения, включая физическое наказание. Один из таких «уроков» закончился переломом руки.
Несмотря на вынужденный перерыв, Анна окончила классы скрипки и фортепиано, самостоятельно освоила гитару и флейту. Первые авторские песни она начала писать уже в третьем классе, окончательно решив связать жизнь с музыкой.
Образование и поиски путиДо выхода на сцену Анита Цой прошла долгий путь профессионального самоопределения. Она окончила педагогическое училище по специальности «дошкольное воспитание», затем поступила на юридический факультет МГУ. Однако со временем стало очевидно: ни одна из этих сфер не могла заменить сцену и музыку, которые оставались её главным призванием.
Судьба матери Аниты Цой: психиатрия и репрессииМать певицы, Элоиза Санхымовна, была кандидатом наук и успешным химиком. В начале 1980-х её жизнь изменилась кардинально после того, как академика Андрея Сахарова объявили врагом народа за активную правозащитную деятельность. Будучи его сторонницей, мать Аниты публично отказывалась признавать обвинения, за что ее поместили в психиатрическую клинику. После выписки женщина уже не смогла вернуться к научной деятельности.
«Из больницы мама вышла уже другой. Она не могла заниматься наукой, поэтому работала на дому, штопала, шила. Бралась за любую работу, чтобы только прокормить меня. Я ей помогала по мере возможностей: полы мыла, что-то подшивала», — вспоминала певица.Врачи настаивали на продолжении медикаментозного лечения, однако препараты лишь усугубляли состояние Элоизы Санхымовны.
«Мы убивали ее своими собственными руками, все ее здоровье, пытаясь вылечить, потому что верили тому, что говорят по телевизору. А она все это время хотела до нас достучаться, сказать, что она нормальная», — рассказывала Анита.
Реабилитация и последние годы жизни материОдним из самых тяжелых периодов в жизни Анита называет день, когда академика Сахарова публично оправдали. Это произошло в декабре 1986 года.
«Я помню, как мама села на кровати и начала слушать, что говорят. У нее слезы текли в три ручья. Она-то все это время верила, что он невиновен, не сдавалась, а мы пичкали ее таблетками. Мама много раз просила, чтобы я не давала ей лекарства, а я засовывала ей их под язык», — признавалась певица.Долгие годы после пережитого стали для Элоизы Санхымовны периодом реабилитации. Сезонные обострения повторялись регулярно. В 2013 году Анита Цой забрала мать из клиники и перевезла в загородный дом, пообещав, что в её жизни больше не будет врачей.
«Как мне быть, я не представляю. Потому что для нее все врачи — враги, она не может рядом с ними находиться. Потребовалось много лет, чтобы она начала мне доверять», — говорила звезда.Весной 2021 года Элоиза Санхымовна скончалась. За несколько месяцев до смерти матери Анита Цой узнала об уходе отца. О случившемся ей сообщили дальние родственники. Причина смерти так и осталась для Цой неизвестной. Последняя встреча отца и дочери произошла на одной из телепередач. Последний разговор — по телефону, когда Сергей Ким находился в больнице. Артистка предлагала помощь, однако получила отказ.
«Я позвонила врачу, а он передал, что меня не хотят ни слышать, ни видеть… Я все-таки дозвонилась до папы, а он попросил оставить его в покое», — делилась Анна.При этом она подчеркнула, что не держит зла на родителя. Она считает, что он был неплохим человеком, а все проблемы между ними были лишь из-за его комплексов.
Начало карьеры Аниты ЦойВ 19 лет Анита Цой начала выступать в хоре «Поющие ангелы» при корейской пресвитерианской церкви. Тогда же возникла идея записи первого музыкального альбома на студии «Союз». Финансовых возможностей для этого не было.
Обратившись за поддержкой к мужу Сергею Цою, певица получила отказ. Он видел супругу исключительно в роли домохозяйки. Девушка даже хотела устроиться к нему секретаршей, чтобы самостоятельно заработать, однако даже это не изменило его позиции.
Решающую роль сыграла подруга Аниты — Оксана Тарбоновская. Певица обманула мужа: она взяла у него 3 тысячи долларов под предлогом поездки в Южную Корею к родственникам. На эти средства подруги закупили товар и начали торговать на рынке в Лужниках.
Ежедневная работа позволила собрать необходимую сумму для записи альбома. Увидев настойчивость жены, Сергей Цой со временем изменил отношение к её карьере и стал оказывать финансовую поддержку. Многие песни певица посвятила именно ему.
Успех и признание: «Полет» и всероссийская популярностьДебютный альбом Аниты Цой «Полет» вышел в 1997 году и стал знаковым событием в её карьере. Пластинка принесла артистке премию «Овация» в номинации «Открытие года». Шоу-концерт ANITA был признан одним из лучших в стране.
Хиты певицы регулярно звучали на радио и появлялись на телевидении, а сама Анита Цой получила звание заслуженной артистки Российской Федерации.
Дискография Аниты Цой
- 1997 — «Полет»;
- 1998 — «Черный лебедь»;
- 2000 — «I’ll Remember You»;
- 2003 — «1 000 000 минут»;
- 2007 — «На Восток»;
- 2011 — «Твоя А»;
- 2015 — «Без вещей»;
- 2016 — «Музыка шоу "10|20"»;
- 2022 — «Океан свободы».
Личная жизнь Аниты ЦойИменно мать сыграла ключевую роль в формировании музыкального вкуса Аниты Цой и в дальнейшем жизненном выборе артистки. Она не только рано привила дочери любовь к музыке, но и настояла на её замужестве с политиком Сергеем Цоем. Супруги вместе уже более трёх десятилетий, однако в начале отношений певица вовсе не стремилась к браку.
Будущие муж и жена до свадьбы были знакомы совсем недолго, и Анита воспринимала предстоящую церемонию как угрозу личной свободе. Сомнения сопровождали её и после регистрации брака.
Начало семейной жизни: испытание характерами
По воспоминаниям артистки, первые годы совместной жизни были непростыми. Она откровенно признавалась, что часто проверяла мужа на прочность.
«Моему мужу пришлось несладко. Я постоянно что-то устраивала, демонстрировала характер. Я заставляла его ходить со мной на дискотеки, а бедный Петрович только смотрел на нас со стороны и ждал, когда я напляшусь», — рассказывала вокалистка.Сергей Цой, которого Анита называет Петровичем, с самого начала был уверен в предначертанности их союза. За несколько дней до знакомства с будущей женой мужчина услышал предсказание гадалки на языковых курсах: ему пообещали скорое знакомство с кореянкой, свадьбу и рождение ребёнка спустя два года.
Предсказание сбылось лишь частично. В назначенные сроки в семье появился ребёнок, однако вопреки ожиданиям родился сын, а не дочь. До последнего момента врачи уверяли супругов, что у них будет девочка — для неё даже заранее выбрали имя Юна и подготовили вещи. Новость о рождении мальчика стала полной неожиданностью, и забирать новорождённого из роддома пришлось в розовом конверте.
Семейный кризис после рождения ребёнка
После появления сына Сергея гармония в семье оказалась под угрозой. Беременность и роды сказались на фигуре артистки — она значительно прибавила в весе. Муж долго не высказывался напрямую, однако Анита начала ощущать отстранённость и эмоциональную прохладу.
Решившись на откровенный разговор, певица получила столь же прямой ответ. Сергей Цой признался, что его отталкивают внешние изменения жены. Эти слова стали болезненными, но впоследствии заставили артистку критически взглянуть на себя и признать справедливость услышанного.
«Однажды я не выдержала и честно спросила, что происходит? Он тоже не побоялся честно ответить: "А ты себя видела? Я не на такой женился". Конечно, я живой человек, поэтому обиделась. Но вскоре нашла в себе силы, чтобы взглянуть в зеркало, и поняла, что он прав. Передо мной была неухоженная женщина, которую я сама бы и на свидание не позвала», — подчеркивала Цой.
Серьезная травма Аниты ЦойКардинальные перемены в жизни Аниты Цой произошли после несчастного случая. Во время верховой езды она упала с лошади и получила серьёзную травму позвоночника. Несколько месяцев певица провела в больнице, полностью обездвиженная и зависимая от посторонней помощи.
Такой образ жизни привел к резкому снижению веса, артистка похудела на десять килограмм. Однако главным стало другое — именно в этот период проявились лучшие качества супруга. Сергей Цой не оставил жену в беде, взяв на себя заботу о ней в самый тяжёлый момент.
«Он, как порядочный человек, не мог бросить мать своего ребенка в такой ситуации. Переживал, старался поднять меня на ноги. До сих пор не забуду, как он стоял за палаточным столом и нарезал салат. Он думал, что я сплю, а я вижу его профиль. И наблюдаю, как мужская скупая слеза скатывается по щеке и капает в салат. Так, его порядочность помогла сделать тайм-аут в наших отношениях», — рассказывала певица.После реабилитации серьёзные конфликты в семье практически исчезли, а возникающие споры стали быстро сходить на нет. Дополнительным фактором сближения стала самоизоляция. В этот период супруги открыли друг в друге новые грани. Анита признавалась, что их отношения стали более глубокими и тёплыми, а эмоциональная связь — крепче, чем прежде.
Она также отмечала, что долгое время муж выполнял для неё роль отцовской фигуры — наставлял, направлял, воспитывал. Со временем роли изменились, и забота стала взаимной.
Ревность и отношение к изменеПевица открыто говорит о своей ревнивости и признаётся, что страх, что супруга уведут, сопровождает её до сих пор. По словам Аниты, в прошлом у неё были основания сомневаться в верности мужа, и женская интуиция неоднократно подсказывала, что в отношениях происходило нечто тревожное.
«Я и до сих пор руку на пульсе держу. Мужчин уводят так, что глазом не успеешь моргнуть. И она будет как раз уже молодая, красивая. У женщин мощная интуиция. Конечно, я на интуитивном уровне чувствовала, что-то, где-то было не так», — говорила Анита.При этом артистка подчёркивает, что сама по себе измена не является для неё безусловным поводом для развода. Она считает, что в ряде случаев возможно проявить снисходительность, если речь идёт о случайной связи без продолжения. Однако попытку разрушить семью певица воспринимает как вызов и готова отстаивать свой брак.
«Измена измене рознь. Одно дело, когда это произошло где-то случайно, чисто физиологическая история и больше он с ней не встретился. В таком случае, наверное, прощу, но вот если захотят из семьи увести моего Петровича, я ей сиськи отрежу», — рассуждает звезда.Анита Цой подчёркивает, что не намерена отказываться от отношений, в которые вложены десятилетия жизни. По её словам, семейная жизнь — это постоянная работа, включающая создание дома, поддержку партнёра и развитие отношений. Женщина вкладывает в семью огромный эмоциональный и интеллектуальный ресурс, поэтому если на горизонте появится соперница, Цой будет с ней сражаться.
Анита Цой сегодняСегодня Анита Цой сохраняет высокий уровень активности и жизненной энергии. Даже во время отдыха артистка предпочитает динамичные занятия — путешествия, прогулки и фотосъёмку, в том числе на сафари.
В январе певица стала участницей четвёртого сезона телешоу «Дуэты» на телеканале «Россия-1», где выступила вместе с Михаилом Шуфутинским, Клавой Кокой, Алсу и другими представителями шоу-бизнеса.
В феврале 2026 года народная артистка Российской Федерации планирует отметить сразу две значимые даты — 55-летие и 30 лет творческой деятельности. Юбилейный концерт «КрыльЯ» состоится на сцене Государственного Кремлёвского дворца. В постановке, помимо самой Аниты Цой, примут участие её ученики, что подчёркивает преемственность и педагогическую миссию артистки.