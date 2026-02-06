06 февраля 2026, 12:02

Анита Цой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Анита Сергеевна Цой — российская певица, композитор, поэтесса, телеведущая, предприниматель и филантроп корейского происхождения. Народная артистка Российской Федерации, обладательница восьми премий «Золотой граммофон» и двух статуэток «Овация». В 2021 году ей присвоили звание народной артистки РФ — итог многолетней творческой деятельности, профессионального труда и преодолённых жизненных испытаний. 7 февраля Аните Цой исполняется 55 лет. О биографии и личной жизни артистки — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Аниты Цой: детство и семья Травля и музыка: школьные годы Аниты Цой Образование и поиски пути Судьба матери Аниты Цой: психиатрия и репрессии Реабилитация и последние годы жизни матери Начало карьеры Аниты Цой Успех и признание: «Полет» и всероссийская популярность Дискография Аниты Цой Личная жизнь Аниты Цой Серьезная травма Аниты Цой Ревность и отношение к измене Анита Цой сегодня

Биография Аниты Цой: детство и семья

Анита Цой (фото: Instagram* / anitatsoy)

«Я помню, как пришла на передачу, как мы поговорили. Тогда было такое теплое ощущение, казалось, что все получится. А потом папа начал обвинять мою маму в том, что у них не сложилось. Я чувствовала себя беззащитной, ведь тогда на шоу должны ходить два человека, выяснять, кто прав, а кто виноват. Позже вскрылось, что он ходил туда за деньги. Так что наши отношения холодные и сдержанные», — делилась артистка.

Травля и музыка: школьные годы Аниты Цой

Анита Цой с мамой (фото: Instagram* / anitatsoy)

Образование и поиски пути

Судьба матери Аниты Цой: психиатрия и репрессии

«Из больницы мама вышла уже другой. Она не могла заниматься наукой, поэтому работала на дому, штопала, шила. Бралась за любую работу, чтобы только прокормить меня. Я ей помогала по мере возможностей: полы мыла, что-то подшивала», — вспоминала певица.

Анита Цой с мамой (фото: Instagram* / anitatsoy)

«Мы убивали ее своими собственными руками, все ее здоровье, пытаясь вылечить, потому что верили тому, что говорят по телевизору. А она все это время хотела до нас достучаться, сказать, что она нормальная», — рассказывала Анита.

Реабилитация и последние годы жизни матери

«Я помню, как мама села на кровати и начала слушать, что говорят. У нее слезы текли в три ручья. Она-то все это время верила, что он невиновен, не сдавалась, а мы пичкали ее таблетками. Мама много раз просила, чтобы я не давала ей лекарства, а я засовывала ей их под язык», — признавалась певица.

«Как мне быть, я не представляю. Потому что для нее все врачи — враги, она не может рядом с ними находиться. Потребовалось много лет, чтобы она начала мне доверять», — говорила звезда.

Анита Цой (фото: Instagram* / anitatsoy)

«Я позвонила врачу, а он передал, что меня не хотят ни слышать, ни видеть… Я все-таки дозвонилась до папы, а он попросил оставить его в покое», — делилась Анна.

Начало карьеры Аниты Цой

Анита Цой и Иосиф Пригожин (фото: Instagram* / anitatsoy)

Успех и признание: «Полет» и всероссийская популярность

Дискография Аниты Цой

1997 — «Полет»;

1998 — «Черный лебедь»;

2000 — «I’ll Remember You»;

2003 — «1 000 000 минут»;

2007 — «На Восток»;

2011 — «Твоя А»;

2015 — «Без вещей»;

2016 — «Музыка шоу "10|20"»;

2022 — «Океан свободы».

Личная жизнь Аниты Цой

Анита Цой с мужем (фото: Instagram* / anitatsoy)

Начало семейной жизни: испытание характерами

«Моему мужу пришлось несладко. Я постоянно что-то устраивала, демонстрировала характер. Я заставляла его ходить со мной на дискотеки, а бедный Петрович только смотрел на нас со стороны и ждал, когда я напляшусь», — рассказывала вокалистка.

Анита Цой с семьей (фото: Instagram* / anitatsoy)

Семейный кризис после рождения ребёнка

«Однажды я не выдержала и честно спросила, что происходит? Он тоже не побоялся честно ответить: "А ты себя видела? Я не на такой женился". Конечно, я живой человек, поэтому обиделась. Но вскоре нашла в себе силы, чтобы взглянуть в зеркало, и поняла, что он прав. Передо мной была неухоженная женщина, которую я сама бы и на свидание не позвала», — подчеркивала Цой.

Серьезная травма Аниты Цой

Анита Цой (фото: Instagram* / anitatsoy)

«Он, как порядочный человек, не мог бросить мать своего ребенка в такой ситуации. Переживал, старался поднять меня на ноги. До сих пор не забуду, как он стоял за палаточным столом и нарезал салат. Он думал, что я сплю, а я вижу его профиль. И наблюдаю, как мужская скупая слеза скатывается по щеке и капает в салат. Так, его порядочность помогла сделать тайм-аут в наших отношениях», — рассказывала певица.

Ревность и отношение к измене

Анита Цой с семьей (фото: Instagram* / anitatsoy)

«Я и до сих пор руку на пульсе держу. Мужчин уводят так, что глазом не успеешь моргнуть. И она будет как раз уже молодая, красивая. У женщин мощная интуиция. Конечно, я на интуитивном уровне чувствовала, что-то, где-то было не так», — говорила Анита.

«Измена измене рознь. Одно дело, когда это произошло где-то случайно, чисто физиологическая история и больше он с ней не встретился. В таком случае, наверное, прощу, но вот если захотят из семьи увести моего Петровича, я ей сиськи отрежу», — рассуждает звезда.

Анита Цой сегодня