«Душевнобольные»: Звёздный доктор Мясников раскрыл свою тактику против хейтеров

Телеведущий Мясников рассказал, почему игнорирует оскорбления в интернете
Александр Мясников (Фото: Telegram @drmyasnikov)

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как он реагирует на негативные комментарии в интернете.



В интервью Общественной Службе Новостей Мясников признался, что в начале своей карьеры на телевидении и в соцсетях он активно отвечал недоброжелателям, мог высмеять их или вступить в спор. Со временем, по его словам, он изменил подход.

Сейчас врач предпочитает спокойно удалять оскорбительные сообщения и не тратить на них силы. Александр объяснил свою позицию тем, что многие из таких комментаторов имеют психические нарушения.

«Мы же знаем, что в психушке телефоны не отбирают, поэтому больные на голову люди спокойно заходят в Сеть и пишут гадости о ком захотят», — отметил доктор.
Мясников заявил, что не видит смысла вступать в конфликты с такими людьми и считает важным сохранять душевное равновесие.
Ольга Щелокова

