«Душевнобольные»: Звёздный доктор Мясников раскрыл свою тактику против хейтеров

05 февраля 2026, 20:16

Телеведущий Мясников рассказал, почему игнорирует оскорбления в интернете

Александр Мясников (Фото: Telegram @drmyasnikov)

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как он реагирует на негативные комментарии в интернете.





В интервью Общественной Службе Новостей Мясников признался, что в начале своей карьеры на телевидении и в соцсетях он активно отвечал недоброжелателям, мог высмеять их или вступить в спор. Со временем, по его словам, он изменил подход.



Сейчас врач предпочитает спокойно удалять оскорбительные сообщения и не тратить на них силы. Александр объяснил свою позицию тем, что многие из таких комментаторов имеют психические нарушения.

«Мы же знаем, что в психушке телефоны не отбирают, поэтому больные на голову люди спокойно заходят в Сеть и пишут гадости о ком захотят», — отметил доктор.