«Душевнобольные»: Звёздный доктор Мясников раскрыл свою тактику против хейтеров
Телеведущий Мясников рассказал, почему игнорирует оскорбления в интернете
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как он реагирует на негативные комментарии в интернете.
В интервью Общественной Службе Новостей Мясников признался, что в начале своей карьеры на телевидении и в соцсетях он активно отвечал недоброжелателям, мог высмеять их или вступить в спор. Со временем, по его словам, он изменил подход.
Сейчас врач предпочитает спокойно удалять оскорбительные сообщения и не тратить на них силы. Александр объяснил свою позицию тем, что многие из таких комментаторов имеют психические нарушения.
«Мы же знаем, что в психушке телефоны не отбирают, поэтому больные на голову люди спокойно заходят в Сеть и пишут гадости о ком захотят», — отметил доктор.Мясников заявил, что не видит смысла вступать в конфликты с такими людьми и считает важным сохранять душевное равновесие.