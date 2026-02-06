Валерий Леонтьев продал в России свой Maybach
Народный артист России Валерий Леонтьев продал в России свой Maybach, стоимость которого варьируется от 14,5 до 35,7 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости.
В декабре 2021 года певец стал владельцем Mercedes-Benz Maybach S-Класс, автомобиля представительского класса премиального сегмента. Мощность двигателя этой машины превышает 500 лошадиных сил.
Однако уже в апреле 2023 года артист решил продать автомобиль. Стоит отметить, что Леонтьев уже несколько лет живёт за границей, но по-прежнему владеет квартирой в Москве.
