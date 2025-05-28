Марии Мироновой — 52 года: Беременность в 17 лет, три не сложившихся брака и тайный молодой муж. Как сейчас живет артистка?
Сегодня, 28 мая, свой 52-й день рождения отмечает известная российская актриса театра и кино Мария Миронова. Она получила широкую известность после роли в фильме Павла Лунгина «Свадьба», который впоследствии был удостоен приза за лучший актёрский ансамбль. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Детство актрисы
Мария Миронова родилась 28 мая 1973 года в Москве в семье известных актёров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Когда Марии исполнилось три года, её родители развелись. После расторжения брака Миронов начал отношения с Ларисой Голубкиной, а Екатерина, в свою очередь, решила оставить работу в театре и кино и посвятить себя воспитанию дочери.
У маленькой Маши с раннего возраста начали проявляться творческие способности, она отлично танцевала и с легкостью могла сыграть любую роль. В возрасте девяти лет она впервые появилась на экране в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», который был снят Станиславом Говорухиным. В этой картине юная актриса воплотила образ Бекки Тэтчер.
В 1990 году Мария Миронова, окончив школу, поступила в Театральное училище имени Щукина. Её наставником стал Юрий Любимов. Однако в 1992 году, когда у неё родился сын Андрей, Мария была вынуждена прервать обучение и продолжила его только в 1993 году уже во ВГИКе. В 1996 году актриса получила заветный диплом.
Работа в театре и кино
В процессе обучения Мария осознала, что её истинным призванием является театральное искусство. Поэтому, когда после завершения учёбы ей предложили стать частью труппы «Ленкома», она без колебаний приняла это предложение. Вот уже почти три десятилетия она остаётся преданной этому театру, а в последние годы занимает в нём лидирующие позиции.
В 2015 году актриса Миронова получила престижную театральную награду «Хрустальная Турандот» в категории «Лучшая женская роль сезона» за исполнение роли в спектакле «Борис Годунов».
Получив диплом, актриса не спешила покорять кинематограф. Её первой серьёзной работой в кино стала роль в фильме «Свадьба», который вышел в 2000 году. В этой картине Мария сыграла вместе со своей сестрой Марией Голубкиной. Мария Миронова играла главную героиню Таню, а Мария Голубкина — её подругу Свету.
Позже Миронова появится в таких кинокартинах, как «Девять месяцев», «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Гибель Империи», «Личное дело майора Баранова». В 2015 году актриса будет номинирована на национальную кинопремию «Золотой орёл» в категории «Лучшая женская роль» в сериале «Крик совы».
Сейчас фильмография Марии Мироновой насчитывает более 75 работ, и актриса с 2020 года имеет звание народной артистки Российской Федерации.
Личная жизнь
Мария Миронова была в браке четыре раза. Первым ее супругом стал бизнесмен, президент телекомпании World Fashion Channel Игорь Удалов. От него актриса в 1992 году родила сына Андрея. Брак просуществовал порядка семи лет и закончился мирным расставанием. Бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения ради ребенка.
В начале 2000-го у актрисы завязался новый роман с советником президента РАН Дмитрием Клоковым. Они оформили свои отношения официально, но через пять лет решили развестись. В этом браке не было детей. Поводом для расставания стал роман Клокова на стороне, который Мария не смогла простить.
Третьим избранником актрисы стал Алексей Макаров, сын Любови Полищук. Их отношения продлились недолго, около полутора лет. Интересно, что сама Миронова не хочет говорить об этом союзе, но отзывается о своём бывшем партнёре как о добром и хорошем человеке. Был ли союз зарегистрирован официально, не известно, но про бурный роман актеров тогда говорили многие.
С тех пор Мария Миронова начала тщательнее скрывать подробности личной жизни. На фоне полной тишины об амурных делах актрисы в 2019 году публика была шокирована известием о появлении у 45-летней Марии второго ребенка. Артистка родила мальчика, которого назвали Фёдором, но личность отца оставалась в тайне.
Лишь спустя время поклонники узнали, что Миронова уже несколько лет состоит в браке с актером Андреем Сорокой. Новый избранник артистки оказался моложе ее на 19 лет. В 2017 году молодожёны тайно поженились в Греции. Там же, на побережье Средиземного моря, у них родился сын.
Мария Миронова сейчас
Четыре года назад Мария Миронова похоронила маму. Екатерины Градовой, известной по роли в сериале «Семнадцать мгновений весны», не стало 22 февраля 2021 года. Актриса каждый год в день ее смерти публикует пост памяти.
Старший сын актрисы уже давно живёт самостоятельно. Ему исполнилось 33 года, и он продолжает актёрскую традицию своей семьи, выступает на сцене Театра имени Евгения Вахтангова и иногда снимается в кино. В отличие от членов своей знаменитой семьи, он выстраивает карьеру под именем Андрей Удалов.
Мария Миронова продолжает активно сниматься в кино и играть в качестве приглашенной актрисы в разных постановках. В 2025 году с участием артистки в производстве находится картина «Берлинская жара» и уже вышел на экраны фильм «Роднина».