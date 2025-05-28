28 мая 2025, 14:34

Мария Миронова (фото: Instagram* @ mariya_mironova_actress)

Сегодня, 28 мая, свой 52-й день рождения отмечает известная российская актриса театра и кино Мария Миронова. Она получила широкую известность после роли в фильме Павла Лунгина «Свадьба», который впоследствии был удостоен приза за лучший актёрский ансамбль. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство актрисы Работа в театре и кино Личная жизнь Мария Миронова сейчас



Детство актрисы

Работа в театре и кино

Мария Миронова и Мария Голубкина (фото: Instagram* @ mariya_mironova_actress)



Личная жизнь

Мария Миронова (фото: Instagram* @ mariya_mironova_actress)



Мария Миронова сейчас