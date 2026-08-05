Марина Могилевская: случайная встреча привела ее в кино, а развод изменил жизнь. Почему актриса редко говорит о себе сегодня?
Марина Могилевская пришла в кино почти случайно, хотя в юности планировала совсем другую карьеру. Она стала известной благодаря ролям в «Марше Турецкого», «Каменской», «Кухне» и «Склифосовском». Сегодня артистка нечасто появляется в светской хронике и бережно охраняет семью от внимания публики. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство, переезд в Киев и несостоявшаяся карьера дипломатаМарина Могилевская родилась 6 августа 1970 года в Заводоуковске Тюменской области. В СМИ долго обсуждали ее возможное родство с украинской певицей Наталией Могилевской. Однако артистки опровергли эту информацию. Родители Марины расстались, когда она была ребенком. Девочка осталась с матерью, а отец переехал в Киев и занялся научной работой. Позже будущая звезда вместе с мамой перебралась в подмосковную Дубну. В школьные годы Могилевская увлекалась музыкой, рисованием, плаванием и гимнастикой. Большое внимание она уделяла иностранным языкам и хорошо освоила английский и немецкий.
После выпуска Марина решила поступать в МГИМО. Она не прошла конкурс и отправилась к отцу в Киев. Там девушка выбрала экономический факультет Института народного хозяйства. О карьере актрисы тогда она почти не думала.
Как Марина Могилевская случайно попала в киноТворческую судьбу Могилевской изменила встреча с режиссером Станиславом Клименко. Он предложил студентке главную роль в картине «Каменная душа». Дебют оказался удачным и привлек внимание к молодой артистке. На съемочной площадке Марина работала с Богданом Ступкой, Богданом Бенюком и Анатолием Хостикоевым. После первой серьезной работы она решила получить профессиональное образование и поступила в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. Одной из ранних заметных работ стала драма «Распад», посвященная аварии на Чернобыльской АЭС. В фильме Могилевская сыграла вместе с Алексеем Серебряковым. Картина получила признание на международных фестивалях.
Роли в «Марше Турецкого», «Кухне» и «Склифосовском»В 1996 году актриса переехала в Москву. Она работала телеведущей и параллельно строила карьеру в российском кино. Популярность ей принес сериал «Марш Турецкого», где Марина сыграла жену главного героя. Позже зрители увидели ее в проектах «Каменская», «Русские амазонки», «Склифосовский» и других телехитах. Новая волна интереса к артистке пришла после сериала «Кухня». Там она воплотила образ строгого шеф-повара Елены Павловны Соколовой. Могилевская не ограничилась экранными ролями. Она участвовала в антрепризных спектаклях и продолжила театральную работу. Постановки с ее участием проходили на сценах разных городов России.
Два брака и рождение дочериПосле переезда в Москву Марина Могилевская жила с кинооператором и фотохудожником Виталием Запорожченко. Их отношения продолжались около восьми лет. Актриса не раз рассказывала, что избранник поддерживал ее в профессии и с пониманием относился к сложному характеру молодой возлюбленной. В середине 1990-х годов Могилевская познакомилась с продюсером Александром Акоповым. Вскоре они поженились. Союз не выдержал испытания временем, но бывшие супруги сохранили уважительное общение.
После расставания артистка перестала подробно говорить о личной жизни. В 2011 году она родила дочь Марию. Имя отца девочки Могилевская публично не раскрыла. По информации из СМИ, он не связан с актерской профессией.
Почему актриса редко появляется в новостяхМарина Могилевская предпочитает не превращать личную жизнь в публичное шоу. Она редко дает откровенные интервью, почти не комментирует слухи и не показывает дочь широкой аудитории. При этом артистка не исчезла из профессии. Она продолжает сниматься в кино и сериалах, играет в театральных постановках и выбирает проекты, которые ей интересны. Могилевская уделяет много времени воспитанию Маши и старается сохранять баланс между работой и семьей.
Актриса признавалась, что после 40 лет обращалась к косметологам и делала контурную пластику лица. Она пробовала инъекции красоты, однако столкнулась с тяжелой аллергической реакцией. Восстановление заняло несколько месяцев, после чего Марина стала осторожнее относиться к подобным процедурам.