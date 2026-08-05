05 августа 2026, 13:42

Марина Могилевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Марина Могилевская пришла в кино почти случайно, хотя в юности планировала совсем другую карьеру. Она стала известной благодаря ролям в «Марше Турецкого», «Каменской», «Кухне» и «Склифосовском». Сегодня артистка нечасто появляется в светской хронике и бережно охраняет семью от внимания публики. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство, переезд в Киев и несостоявшаяся карьера дипломата Как Марина Могилевская случайно попала в кино Роли в «Марше Турецкого», «Кухне» и «Склифосовском» Два брака и рождение дочери Почему актриса редко появляется в новостях

Детство, переезд в Киев и несостоявшаяся карьера дипломата

Как Марина Могилевская случайно попала в кино

Марина Могилевская (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Роли в «Марше Турецкого», «Кухне» и «Склифосовском»

Два брака и рождение дочери

Почему актриса редко появляется в новостях