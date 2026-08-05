«Единственный»: Анна Пересильд обратилась к Дмитриенко после аншлага в «Лужниках»

05 августа 2026, 10:31

Анна Пересильд поздравила Ваню Дмитриенко с концертом в «Лужниках»

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Анна Пересильд в личном блоге публично обратилась к своему возлюбленному, певцу Ване Дмитриенко, после его сольного концерта в московских «Лужниках».





17-летняя актриса поздравила артиста с успешным выступлением и призналась, что гордится им и его целеустремленностью.



Пересильд отметила, что видела, сколько усилий Дмитриенко вложил в подготовку шоу, и назвала концерт заслуженным успехом. Актриса поблагодарила певца за то, что он позволил ей участвовать в создании сценических образов.

«Спасибо Богу, спасибо судьбе, спасибо жизни за то, что у меня есть ты, Ваня. Ты такой чуткий, честный и такой настоящий. Ты такой единственный на всём белом свете», — написала артистка в своём сообщении.