«Ощущения странные»: Лиза Моряк показала беременный живот у бассейна — фото
30-летняя Лиза Моряк показала округлившийся живот у бассейна в Москве
Беременная Лиза Моряк продемонстрировала округлившийся живот в купальнике у бассейна. Соответствующие фото актриса опубликовала в личном блоге.
30-летняя артистка готовится стать матерью в третий раз. Перед родами она решила насладиться летним теплом и отправилась на отдых с подругой и дочерьми.
Жена режиссёра Сарика Андреасяна надела соломенную шляпу и раздельный купальник с цветочным принтом, набросила рубашку сверху и показала живот в разных ракурсах.
«Я, наверное, первый раз в жизни в Москве собирала пляжные вещи и купальник. Ощущения странные, но приятные! Элизабет, конечно, сказала мне фразу: «Я хочу на пляж, а не в бассейн», но не прошло и часа, как она уже забыла о песке и кушала фрукты. Делюсь красивыми моментами беременности и вкусными моментами», — написала Моряк.Поклонники с восхищением отозвались о внешности Елизаветы.